【ゴディバ】47種のショコリキサーを販売!各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発【阪急うめだ本店限定】

ゴディバ ジャパンは、阪急うめだ本店で開催される『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』で、日本各地の名産品をテーマにしたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47ショコリキサー」を、2026年1月21日から29日までの9日間、店舗限定で販売する。

【全47種のショコリキサーの画像はこちら】各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発したオリジナルチョコレートドリンク

〈全47種のショコリキサーをラインアップ〉

阪急うめだ本店『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』で展開される催事、日本各地の素材を使ったチョコレートを集めた「47チョコ列島」限定で、「ゴディバ 47ショコリキサー」を販売する。

「ゴディバ 47ショコリキサー」は、各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発した、全47種のフレーバーのショコリキサー。すべてのショコリキサーには、ベルギー産のチョコレートチップが入っており、なめらかな口どけとカリッとした食感が楽しめる。

なお、原材料の産地は各都道府県に限定していない。

◆「ゴディバ 47ショコリキサー」

販売期間:2026年1月21日〜1月29日

※数量･期間限定、無くなり次第終了

※最終日は午後3時終了

取扱店:阪急うめだ本店『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』

価格(税込):レギュラーサイズ(270ml)800円

〈「ゴディバ 47ショコリキサー」ラインアップ〉

◆北海道「赤肉メロン ショコリキサー」

赤肉メロンの香りと甘みが広がる、爽やかな味わい。

◆青森「りんご ショコリキサー」

りんごのジューシーさと香りが広がる、すっきりとした味わい。

◆岩手「南部セサミ ショコリキサー」

香ばしい黒ごまと南部せんべいの食感が楽しめる。

◆秋田「甘酒 ショコリキサー」

米糀のやさしい甘みとライスパフの軽やかな食感が楽しめる。

◆宮城「ずんだモダン ショコリキサー」

まろやかな枝豆の風味を活かしたずんだソースで、和風な味わいに仕立てた。

◆山形「洋なし エレガンス ショコリキサー」

洋梨の甘さが上品に香る。

◆福島「あかつき桃 ショコリキサー」

あかつき桃のソースのやさしい甘さが楽しめる。

◆東京「珈琲 ショコリキサー」

日本初の本格的な喫茶店「可否茶館」をイメージした、珈琲味のショコリキサー。

◆神奈川「湘南ゴールド ショコリキサー」

湘南ゴールドの爽やかな香りが広がる、清涼感のある仕立て。砕いたサブレをトッピングしている。

◆埼玉「狭山茶 ショコリキサー」

深みのある狭山茶が香る、和の味わい。

◆千葉「ハニー醤油 ショコリキサー」

はちみつの甘みと醤油の香ばしさで、甘じょっぱい味わいに仕立てた。

◆茨城「メロン ショコリキサー」

メロンソースが香り立つ、フルーティで濃厚な味わい。

◆栃木「とちおとめ ショコリキサー」

いちごの甘酸っぱさが楽しめる。

◆群馬「梅 ショコリキサー」

甘酸っぱい梅の風味が広がる、すっきりとした和テイストのドリンク。白加賀梅のドライフルーツがアクセントになっている。

◆山梨「白桃クラシック ショコリキサー」

白桃のふくよかな香りが広がる。

◆新潟「柿の種&糀みつ ショコリキサー」

やさしい甘みの糀みつに、香ばしい柿の種の食感がアクセントになっている。

◆長野「ダブルグレープ ショコリキサー」

ナガノパープルとシャインマスカットを組み合わせた、贅沢でみずみずしい味わい。

◆富山「スイカ ショコリキサー」

スイカのジューシーな甘さと香りが楽しめる。

◆岐阜「富有柿 ショコリキサー」

富有柿のピューレで仕立てた、やわらかな果実の甘みが楽しめる。

◆石川「ほうじ茶 ショコリキサー」

香ばしい茶葉の香りが楽しめる。

◆福井「黄金の梅 ショコリキサー」

黄金色に輝く梅ジャムの甘酸っぱい上品な味わい。

◆静岡「静岡抹茶 ショコリキサー」

静岡県産の抹茶を使用した。抹茶中に静岡抹茶を82%使用している。

◆愛知「いちじく ショコリキサー」

いちじくのピューレとドライフルーツを合わせ、芳醇で奥行きのある味わいに仕立てた。

◆大阪「ミックスジュース ショコリキサー」

果実の甘みとカカオの香りが合わさり、懐かしくも新しいミックスジュース味に仕立てた。

◆京都「宇治抹茶 ショコリキサー」

宇治抹茶の香りとやわらかな苦みが楽しめる。

◆奈良「わらび餅 ショコリキサー」

とろけるわらび餅に黒蜜を合わせ、やさしい甘さに仕立てた。

◆兵庫「黒豆抹茶 ショコリキサー」

抹茶の味わいに丹波の黒豆をトッピングして仕上げた。

◆三重「こしあん ショコリキサー」

こしあんのやさしい甘みで、まるで和菓子のような味わいに仕立てた。

◆滋賀「ブルーベリー ショコリキサー」

琵琶湖の色合いをイメージしたブルーベリーソースで清涼感ある甘酸っぱさが楽しめる。

◆和歌山「ハッサクシトラス ショコリキサー」

ハッサクのほどよい酸味と香りが楽しめる。

◆鳥取「二十世紀梨 ショコリキサー」

みずみずしい二十世紀梨の、繊細な香りと味わい。

◆島根「ぶどう ショコリキサー」

豊かな果実味のぶどうソースで仕立てた。

◆岡山「桃太郎 ショコリキサー」

白桃ソースともちもち求肥の組み合わせ。

◆広島「瀬戸内レモン ショコリキサー」

爽やかなレモンゼリーを合わせ、キリッとした後味に仕立てた。

◆山口「柚子 ショコリキサー」

柚子の香りが広がり、すっきりと上品に仕上げた爽快な味わい。

◆香川「オリーブ&不知火みかん ショコリキサー」

甘酸っぱいみかんに、オリーブのまろやかなコクを重ねた。

◆徳島「すだち ショコリキサー」

すだちの酸味がキュッと広がる、清々しい飲み心地。

◆愛媛「ばんかんシトラス ショコリキサー」

オレンジと河内ばんかんのドライフルーツが香る、さっぱりとした大人の柑橘ブレンド。

◆高知「ゆずピール ショコリキサー」

ゆずの果汁とピールを合わせた、華やかで清々しい味わい。

◆福岡「あまおう ショコリキサー」

あまおうの濃厚な甘みと爽やかな酸味が楽しめる。

◆佐賀「みかん ショコリキサー」

みかんのソースで仕立てた、甘酸っぱい爽快感。

◆長崎「カステラ ショコリキサー」

ふんわりカステラの甘みを添えた。

◆大分「キウイ ショコリキサー」

フレッシュなキウイの酸味が楽しめる。

◆熊本「デコポン ショコリキサー」

デコポンの香りとやさしい甘みが楽しめる、爽やかな味わい。

◆宮崎「ニューサマーオレンジ ショコリキサー」

ニューサマーオレンジのピューレで仕立てた、軽やかな甘酸っぱさが特徴。

◆鹿児島「種子島安納芋 ショコリキサー」

安納芋の濃厚な甘みがとろける、やさしい味わい。

◆沖縄「黒糖みつ ショコリキサー」

黒糖みつの深いコクとまろやかな甘みが特徴。

