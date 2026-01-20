【ゴディバ】47種のショコリキサーを販売!各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発【阪急うめだ本店限定】
ゴディバ ジャパンは、阪急うめだ本店で開催される『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』で、日本各地の名産品をテーマにしたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47ショコリキサー」を、2026年1月21日から29日までの9日間、店舗限定で販売する。
阪急うめだ本店『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』で展開される催事、日本各地の素材を使ったチョコレートを集めた「47チョコ列島」限定で、「ゴディバ 47ショコリキサー」を販売する。
「ゴディバ 47ショコリキサー」は、各都道府県の名産品からインスピレーションを得て開発した、全47種のフレーバーのショコリキサー。すべてのショコリキサーには、ベルギー産のチョコレートチップが入っており、なめらかな口どけとカリッとした食感が楽しめる。
なお、原材料の産地は各都道府県に限定していない。◆「ゴディバ 47ショコリキサー」
販売期間:2026年1月21日〜1月29日
※数量･期間限定、無くなり次第終了
※最終日は午後3時終了
取扱店:阪急うめだ本店『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』
価格(税込):レギュラーサイズ(270ml)800円〈「ゴディバ 47ショコリキサー」ラインアップ〉
◆北海道「赤肉メロン ショコリキサー」
赤肉メロンの香りと甘みが広がる、爽やかな味わい。
◆青森「りんご ショコリキサー」
りんごのジューシーさと香りが広がる、すっきりとした味わい。
◆岩手「南部セサミ ショコリキサー」
香ばしい黒ごまと南部せんべいの食感が楽しめる。
◆秋田「甘酒 ショコリキサー」
米糀のやさしい甘みとライスパフの軽やかな食感が楽しめる。
◆宮城「ずんだモダン ショコリキサー」
まろやかな枝豆の風味を活かしたずんだソースで、和風な味わいに仕立てた。
◆山形「洋なし エレガンス ショコリキサー」
洋梨の甘さが上品に香る。
◆福島「あかつき桃 ショコリキサー」
あかつき桃のソースのやさしい甘さが楽しめる。
◆東京「珈琲 ショコリキサー」
日本初の本格的な喫茶店「可否茶館」をイメージした、珈琲味のショコリキサー。
◆神奈川「湘南ゴールド ショコリキサー」
湘南ゴールドの爽やかな香りが広がる、清涼感のある仕立て。砕いたサブレをトッピングしている。
◆埼玉「狭山茶 ショコリキサー」
深みのある狭山茶が香る、和の味わい。
◆千葉「ハニー醤油 ショコリキサー」
はちみつの甘みと醤油の香ばしさで、甘じょっぱい味わいに仕立てた。
◆茨城「メロン ショコリキサー」
メロンソースが香り立つ、フルーティで濃厚な味わい。
◆栃木「とちおとめ ショコリキサー」
いちごの甘酸っぱさが楽しめる。
◆群馬「梅 ショコリキサー」
甘酸っぱい梅の風味が広がる、すっきりとした和テイストのドリンク。白加賀梅のドライフルーツがアクセントになっている。
◆山梨「白桃クラシック ショコリキサー」
白桃のふくよかな香りが広がる。
◆新潟「柿の種&糀みつ ショコリキサー」
やさしい甘みの糀みつに、香ばしい柿の種の食感がアクセントになっている。
◆長野「ダブルグレープ ショコリキサー」
ナガノパープルとシャインマスカットを組み合わせた、贅沢でみずみずしい味わい。
◆富山「スイカ ショコリキサー」
スイカのジューシーな甘さと香りが楽しめる。
◆岐阜「富有柿 ショコリキサー」
富有柿のピューレで仕立てた、やわらかな果実の甘みが楽しめる。
◆石川「ほうじ茶 ショコリキサー」
香ばしい茶葉の香りが楽しめる。
◆福井「黄金の梅 ショコリキサー」
黄金色に輝く梅ジャムの甘酸っぱい上品な味わい。
◆静岡「静岡抹茶 ショコリキサー」
静岡県産の抹茶を使用した。抹茶中に静岡抹茶を82%使用している。
◆愛知「いちじく ショコリキサー」
いちじくのピューレとドライフルーツを合わせ、芳醇で奥行きのある味わいに仕立てた。
◆大阪「ミックスジュース ショコリキサー」
果実の甘みとカカオの香りが合わさり、懐かしくも新しいミックスジュース味に仕立てた。
◆京都「宇治抹茶 ショコリキサー」
宇治抹茶の香りとやわらかな苦みが楽しめる。
◆奈良「わらび餅 ショコリキサー」
とろけるわらび餅に黒蜜を合わせ、やさしい甘さに仕立てた。
◆兵庫「黒豆抹茶 ショコリキサー」
抹茶の味わいに丹波の黒豆をトッピングして仕上げた。
◆三重「こしあん ショコリキサー」
こしあんのやさしい甘みで、まるで和菓子のような味わいに仕立てた。
◆滋賀「ブルーベリー ショコリキサー」
琵琶湖の色合いをイメージしたブルーベリーソースで清涼感ある甘酸っぱさが楽しめる。
◆和歌山「ハッサクシトラス ショコリキサー」
ハッサクのほどよい酸味と香りが楽しめる。
◆鳥取「二十世紀梨 ショコリキサー」
みずみずしい二十世紀梨の、繊細な香りと味わい。
◆島根「ぶどう ショコリキサー」
豊かな果実味のぶどうソースで仕立てた。
◆岡山「桃太郎 ショコリキサー」
白桃ソースともちもち求肥の組み合わせ。
◆広島「瀬戸内レモン ショコリキサー」
爽やかなレモンゼリーを合わせ、キリッとした後味に仕立てた。
◆山口「柚子 ショコリキサー」
柚子の香りが広がり、すっきりと上品に仕上げた爽快な味わい。
◆香川「オリーブ&不知火みかん ショコリキサー」
甘酸っぱいみかんに、オリーブのまろやかなコクを重ねた。
◆徳島「すだち ショコリキサー」
すだちの酸味がキュッと広がる、清々しい飲み心地。
◆愛媛「ばんかんシトラス ショコリキサー」
オレンジと河内ばんかんのドライフルーツが香る、さっぱりとした大人の柑橘ブレンド。
◆高知「ゆずピール ショコリキサー」
ゆずの果汁とピールを合わせた、華やかで清々しい味わい。
◆福岡「あまおう ショコリキサー」
あまおうの濃厚な甘みと爽やかな酸味が楽しめる。
◆佐賀「みかん ショコリキサー」
みかんのソースで仕立てた、甘酸っぱい爽快感。
◆長崎「カステラ ショコリキサー」
ふんわりカステラの甘みを添えた。
◆大分「キウイ ショコリキサー」
フレッシュなキウイの酸味が楽しめる。
◆熊本「デコポン ショコリキサー」
デコポンの香りとやさしい甘みが楽しめる、爽やかな味わい。
◆宮崎「ニューサマーオレンジ ショコリキサー」
ニューサマーオレンジのピューレで仕立てた、軽やかな甘酸っぱさが特徴。
◆鹿児島「種子島安納芋 ショコリキサー」
安納芋の濃厚な甘みがとろける、やさしい味わい。
◆沖縄「黒糖みつ ショコリキサー」
黒糖みつの深いコクとまろやかな甘みが特徴。
