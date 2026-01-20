浜岡原発の再稼働に向けた審査を巡り中部電力が不正にデータを操作した問題で、20日、林社長が静岡･鈴木知事に謝罪しました。自身の進退については明言を避けました。



（記者）

「午前11時です。中部電力の林社長が県庁を訪れました。どのような説明を行うのでしょうか」



20日、鈴木知事のもとを訪れた中部電力のトップ・林欣吾社長。



（中部電力 林 欣吾 社長）

「県民の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしております。心から深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」





不正が発覚した一連の問題について初めて知事に直接謝罪しました。浜岡原発3・4号機について中部電力が再稼働に向けた審査を受ける中で、地震の揺れの大きさ「基準地震動」のデータを意図的に過小評価した今回の不正。原発の安全性や信頼性を根底から揺るがす事態に審査を行う原子力規制委員会の山中委員長は…。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）「安全規制に対する暴挙である。審査そのものを全て見直す必要があるかというふうに考えております」中部電力を厳しく非難。そして、先週の会合で再稼働に向けた審査を当面の間「停止」することを正式に決定しました。不正の公表から半月後となった知事への謝罪。（中部電力 林 欣吾 社長）「“解体的な再構築”を私中心に行っていきたい。浜岡の皆さまは、ゼロからではなくマイナスからのスタートだと厳しい意見もいただいております。少しでもマイナスを少なくし、プラスにできるように、これから全力で取り組んでいきたい」組織の「解体的な再構築に取り組む」と説明した林社長に対し、鈴木知事は…。（鈴木知事）「これまで積み上げてきた信頼を大きく損なうことになった。大変遺憾なことだと思っています。組織の再編を含めて、しっかり今後に向けて対応を考えていくと話があったので。県民の皆さまに広く報告いただきたい」原因究明と再発防止策の報告を強く求めました。これまで御前崎市などの周辺自治体にも直接謝罪をしてきた林社長。（中部電力 林 欣吾 社長）「中部電力を信頼できなくなった。今の浜岡原発は安全なのか。本店と浜岡原発のコミュニケーションをしっかりやっているのか。非常に厳しい言葉をたくさんいただきました。真しに重く受け止めたいと思います」報道陣から“経営責任”について問われましたが…。（中部電力 林 欣吾 社長）「会社の雰囲気、風土、組織を含めて、原子力部門を中心に解体的な再構築を本気で、かつスピーディーにやる必要があろうかと思います。原子力部門を中心に解体的に組織を再構築していくこと、これに全力を投入する時期だと思っているので、それに全ての力を投入したいと思います」「解体的に再構築する」という言葉を繰り返し、自らの進退については明言を避けた林社長。組織の再構築が完了するめどについては「なるべく早く」と述べるにとどまりました。この問題を巡って、原子力規制委員会は1月中にも中部電力への立ち入り検査を開始する予定です。