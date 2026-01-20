ブルガリ新作「セルペンティ」♡マラカイトとダイヤの魅力あふれる腕時計

ブルガリの象徴的コレクション「セルペンティ」から、新作ウォッチ「セルペンティ セドゥットーリ」が発表♡神話的な魅力をもつ蛇のモチーフは単なるアイコンを超え、ブランドの進化を体現しています。今回の新作は「輝き」「高貴」「洗練」の3つの美をそれぞれ表現する、贅沢な2つのタイムピース。ピンクゴールドとダイヤモンドの煌めきが手元を優雅に飾ります♪まるでジュエリーのように日常を彩る、ブルガリならではのラグジュアリーウォッチです。

輝きと深いエレガンスを宿すマラカイト

「セルペンティ セドゥットーリ」103901は、マラカイトダイアルが特徴のタイムピース。

セルペンティ セドゥットーリ 103901

価格：要お問い合わせ

自然の芸術性を感じさせるマラカイトの緑が、ピンクゴールド製ケースとピンクルベライトのカボションカットを引き立てています。

ベゼルには36個（約0.6ct）のラウンドブリリアントカットダイヤモンドがセットされ、優雅で洗練された輝きを演出。ケース径34mm、30m防水で実用性も兼ね備えています。

贅沢ダイヤが放つラグジュアリーな光

セルペンティ セドゥットーリ 103902

価格：要お問い合わせ

「セルペンティ セドゥットーリ」103902は、117個（約2.8ct）のブリリアントカットダイヤモンドをあしらったブレスレットが最大の魅力。

ピンクゴールドのケースに合わせたダイヤモンドが、眩いばかりの光を手元に添えます。ダイヤモンドベゼルにも36個（約0.6ct）が配され、ラグジュアリー感は圧巻。

ダイヤモンド好きにはたまらない1本で、特別な日やギフトとしても重宝します。

ブルガリの技術が結晶した“セルペンティ”の歴史と魅力

セルペンティは、1948年の機械式ウォッチ登場以来、変わらぬ魅力で愛され続ける象徴的シリーズ。

ブルガリは最新キャリバー「BVS100 レディ ソロテンポ」でウォッチメイキングの技術をさらに進化させ、プリズムのような光を帯びた革新のタイムピースを生み出しました。

蛇のウロコパターンを刻んだローターや50時間のパワーリザーブなど、細部へのこだわりが詰まっています。

日常に寄り添う美しさ♡セルペンティで魅力アップ

ブルガリ「セルペンティ セドゥットーリ」は、神話的な美と現代の洗練を融合したウォッチコレクション。ピンクゴールドとダイヤモンドの煌めきが、大人の女性の手元をより華やかに演出します♡どちらのモデルも自社製ムーブメントBVS100搭載で、実用性と美しさの両立が魅力。発売予定時期は未定ですが、ラグジュアリーウォッチを検討中の方はぜひチェックしてみてください。