お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。食レポについて語った。

クロちゃんはロケ先で「凄い怒られた」経験を告白。食レポでボケを繰り出したところ、不評を買ってしまったことを明かしたが、「芸人だからボケないといけない」「まともなことを言うな」という先輩芸人からの教えに触れ、「昔はそうだったじゃん」と嘆いた。

これに「我が家」の坪倉由幸は「食レポは一番緊張するよね。食に対して失礼なことも言っちゃいけないし」と同情。コメントが難しいため、「だから俺の作戦としては、“隠し味でナントカがはいってますよね”って言う。そしたら入ってなくてもいいし、入ってたら凄いってなる」と説明。一時期、その作戦で乗り切っていたことを打ち明けた。

しかしクロちゃんは、自身がボケを披露するかたわら、メンバーのHIROが「大食いだから、いっぱい入れようとしてこぼしたりする」ため、徐々に食レポロケに呼ばれなくなったといい、「ホント大変だった」と語っていた。