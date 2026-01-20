高市早苗首相が衆院解散を表明した１９日の会見で、昨秋国会で否定的だった「飲食料品の消費税２年０％」を掲げた後に、「検討を加速」と述べた。

首相就任前の昨春に自身も実現を訴えたが自民党内で賛同を得られなかったとし、首相就任後の昨秋国会では一部のレジシステムの改修に時間がかかり即効性がないなどと否定的な見解を示していた。

１９日の会見では「現在軽減税率が適用されている飲食料品については、２年間に限り、消費税の対象としないこと」と切り出し「私が署名した自民党と日本維新の会の連立政権合意書に書いた政策でもあり、私自身の悲願」と訴えたが…。

「今後設置される国民会議において、財源やスケジュールの在り方など、実現に向けた検討を加速します」と述べた。

力強い決意表明からのトーンダウンに「検討を加速」がネットでもネタ化。

「検討を加速する高市早苗 やらなそうだな」「変な日本語だな どうせ選挙終わるとレジガーだろ」「永田町ワード」「国民を釣るためだけの言葉」「国民を騙す気か」「検討を加速してくれてありがとう」「誰が信じるの」「さすが！」「悲願にしては緩い」「永久的にやらないってのと同義語」「やる気ないんだろ」「国民バカにされすぎ」「信頼はすぐに損なわれますよ？高市さん」「ヤルヤル詐欺」「検討して検討して検討して検討して検討を加速します」と反応する投稿が相次いでいる。この件に関しては支持・賛同のコメントが見つけにくい。