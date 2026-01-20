【更新】大雪が見込まれる21日・22日 秋田新幹線を含め運休や遅れの可能性 一部列車の運転とりやめも JR秋田支社(20日16:40）
大雪が見込まれる21日・22日は、県内の列車に運休や遅れが発生する可能性があります。
秋田新幹線を含め、多くの路線で影響が出る見通しです。
JR秋田支社が発表した、21日、22日の運転の見通しは次の通りです。
21日に終日、運休や遅れの可能性がある路線と区間です。
秋田新幹線 秋田―盛岡（岩手）
田沢湖線 大曲－盛岡（岩手）
奥羽線 院内－真室川（山形）※終日運転をとりやめ
院内－横手 ※一部列車が運休
横手－秋田
秋田－弘前（青森）
弘前（青森）－青森（青森）※始発から午前7時ごろまで運転とりやめ
羽越線 秋田－酒田（山形）
五能線 東能代－弘前（青森）
男鹿戦 秋田－男鹿
北上線 横手－北上（岩手）
花輪線 大館－盛岡（岩手）
奥羽線 院内－秋田－青森（青森）
羽越線 秋田－酒田（山形）
五能線 東能代－弘前（青森）
男鹿戦 秋田－男鹿
上記の区間では、大雪の影響で運休や遅れが発生する可能性があり、一部の列車は運転をとりやめます。
バス等による代行輸送は行われません。
JR秋田支社では、天候によって運行の見通しが変更される場合があり、利用の際は最新の運行情報や気象情報を確認するよう呼びかけています。