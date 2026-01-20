気象庁は21日（水）～25日（日）ごろにかけての大雪について予報を発表しました。

それによりますと、21日（水）～25日（日）頃にかけて、日本海付近は強い冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の日本海側を中心に山地・平地ともに警報級の大雪が5日以上続き、総降雪量がかなり多くなるおそれがあるということです。

気象庁は中国地方について、あす（21日）午前6時～あさって（22日）にかけて警報級の大雪の可能性があるとしています。

20日（火）

２１日（水）

気象庁によりますと、中国地方の降雪量は多い所で21日（水）12時までの24時間で20センチが予想されているということです。

２２日（木）

気象庁によりますと、中国地方の降雪量は多い所で22日（木）12時までの24時間で70センチが予想されているということです。

２３日（金）

気象庁によりますと、23日（金）12時までの24時間降雪量は多い所で40センチが予想されているということです。

２４日（土）

24日も日本海側では雪雲の予想となっています。

２５日（日）

25日は鳥取県、島根県の日本海側に加え、広島県や岡山県でも雪雲の予想となっています。

予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

