¡ÖÃ¶ÆáÍÍ²¿¼Ô¤Ç¤¹¤«⁈¡×¥Ð¥Á¥§¥é¡¼4¡¦µÙ°æÈþ¶¿àÄ¶¹ë²Ú·ëº§¼°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡Ö¥±¡¼¥¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤♡¡×
¿ÈÄ¹¤Î2ÇÜÄø¹â¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥±¡¼¥
¡¡ºòÇ¯7·î7Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÙ°æÈþ¶¿(¤¤å¤¦¤¤¡¦¤ß¤µ¤È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿·ëº§¼°¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Amazon¥×¥é¥¤¥à¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿µÙ°æ¤Ï¡Ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¯¤Æ¹ë²Ú¤Ê·ëº§¼°¾ì¤Ç¡¢µÙ°æ¤Î¿ÈÄ¹¤ÎÇÜÄø¤Î¹â¤µ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¤ä¿·Ïº¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥É¤òÊâ¤¯»Ñ¤Ê¤É¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥±¡¼¥¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤Í¡×¡Ö¼°¾ì¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡ªÃ¶ÆáÍÍ¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ëÊý¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÀ¹Âç¤Ê·ëº§¼°¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅö¤Ë¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£