「霊長類最強」ショット！ 吉田沙保里がグアムの“名物海越えホール”を攻略
吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新。グアムでゴルフを満喫する様子を、迫力ある動画や写真とともに公開した。
【動画】ダイナミックな吉田沙保里の海越えショット
投稿では「グアムのゴルフ場は初めてだったけど海がとても綺麗で楽しかったです」と、グアムの名門コース「ソノ・フェリーチェCCグアム・マンギラオ」を初訪問した感想をつづり、「素敵なメンバーでエンジョイゴルフ最高」と、仲間たちとの充実したラウンドを振り返った。さらに「海越えのショートホールはスリル満点でした」と、このコースの名物ホールに挑戦した興奮を明かし、「また行きたいなー」とすっかり魅了された様子を見せている。投稿の1枚目に収められているのは、太平洋に面した12番パー3のティーショット動画。眼下に広がる青い海を越えて放たれた一打は、画面上に赤い弾道ラインが描かれ、勢いよくグリーンへと向かう様子がはっきりとわかる。美しい景観と同時に、強風の中での距離感を読み取る技術が求められるホールで、見事なプレーを披露した。続く写真では、ヒップホップアーティストのAK-69らとのピースサインの3ショットや、元プロサッカー選手・田中隼磨らとの集合ショットを公開。さらにコースの真ん中で両手を大きく広げ、雄大な景色を全身で楽しむ吉田の姿も収められており、グアムゴルフの解放感が伝わってくる。この投稿にファンからは「才能ある人は何をしても長けてますね」「さすがです」「霊長類最強は違うなぁー」といった称賛の声が相次いだ。レスリング界で数々の伝説を築いてきた吉田は、ゴルフでもその運動能力と勝負強さを存分に発揮。南国の絶景コースで見せた豪快な一打に多くの注目が集まっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「振袖が似合う女子プロ」ランキング！ 同率8位の選手に「京都美人でおっとりした雰囲気が合う」の声
竹田麗央がオフシーズンの写真を一挙に公開 地元・熊本でリフレッシュ、そして温暖なハワイ・オアフ島へ
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ツアー5勝の比嘉真美子が合格率18.7%の難関資格を取得！ 「大人になって初めて」の勉強が実を結ぶ
【動画】ダイナミックな吉田沙保里の海越えショット
投稿では「グアムのゴルフ場は初めてだったけど海がとても綺麗で楽しかったです」と、グアムの名門コース「ソノ・フェリーチェCCグアム・マンギラオ」を初訪問した感想をつづり、「素敵なメンバーでエンジョイゴルフ最高」と、仲間たちとの充実したラウンドを振り返った。さらに「海越えのショートホールはスリル満点でした」と、このコースの名物ホールに挑戦した興奮を明かし、「また行きたいなー」とすっかり魅了された様子を見せている。投稿の1枚目に収められているのは、太平洋に面した12番パー3のティーショット動画。眼下に広がる青い海を越えて放たれた一打は、画面上に赤い弾道ラインが描かれ、勢いよくグリーンへと向かう様子がはっきりとわかる。美しい景観と同時に、強風の中での距離感を読み取る技術が求められるホールで、見事なプレーを披露した。続く写真では、ヒップホップアーティストのAK-69らとのピースサインの3ショットや、元プロサッカー選手・田中隼磨らとの集合ショットを公開。さらにコースの真ん中で両手を大きく広げ、雄大な景色を全身で楽しむ吉田の姿も収められており、グアムゴルフの解放感が伝わってくる。この投稿にファンからは「才能ある人は何をしても長けてますね」「さすがです」「霊長類最強は違うなぁー」といった称賛の声が相次いだ。レスリング界で数々の伝説を築いてきた吉田は、ゴルフでもその運動能力と勝負強さを存分に発揮。南国の絶景コースで見せた豪快な一打に多くの注目が集まっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「振袖が似合う女子プロ」ランキング！ 同率8位の選手に「京都美人でおっとりした雰囲気が合う」の声
竹田麗央がオフシーズンの写真を一挙に公開 地元・熊本でリフレッシュ、そして温暖なハワイ・オアフ島へ
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ツアー5勝の比嘉真美子が合格率18.7%の難関資格を取得！ 「大人になって初めて」の勉強が実を結ぶ