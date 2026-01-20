藤あや子、手作り湯豆腐のおうちごはん紹介 鍋に加えた“食材”に注目集まる「どんなお味かなぁ…」
歌手の藤あや子（64）が19日、自身のブログを更新。手作り湯豆腐の“おうちごはん”を披露した。
【写真】「どんなお味かなぁ…」「美味しそう」藤あや子流の手作り湯豆腐
藤は「おうちごはん」と題し、卓上コンロや鍋、新鮮な材料が並んだ食卓の様子を投稿。豆腐は「温泉で作ったお豆腐」だといい、「プルプルで最高に美味しい」と文章でそのおいしさを伝えた。
藤の作る湯豆腐はシンプルな“豆腐のみ”のスタイルではなく、多くの具材を入れるのが定番のようで、この日は豆腐、葉物野菜のほか「豚肉とカラスカレイも投入」「花びら茸と舞茸もいっぱい投入」と紹介。栄養たっぷりの具だくさんな内容になっており、「久しぶりのおうちごはんはヘルシーで心も身体もあったまる」と満足げに振り返った。
コメント欄には「美味しそう」「豚肉とカラスカレイの組み合わせ、どんなお味かなぁ…」「滋味あふれる! といった風情ですね」「ヘルシーで体も温まり良いですね〜」などと、さまざまな反響が寄せられている。
