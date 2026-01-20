“みちょぱ”池田美優、美脚全開のミニ丈×ブーツ姿に反響「かわいくてカッコいい」「ほんまオシャレ」
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。美脚が輝くミニ丈コーデを披露した。
【写真】「かわいくてカッコいい」美脚全開のミニ丈×ブーツ姿を披露したみちょぱ
池田は「お腹は寒いから足ならいけるか〜て思ったけどぜんぜん寒かったわ もうそろ冬終わっていんじゃん？」とのコメントとともに、黒のジャケットにチェック柄のシャツ、ミニ丈のスカートのようなボトムに黒のブーツというコーデで屋外でポーズを取るショットを複数枚アップ。
この投稿にファンからは「かわいくてカッコいい 大好き」「ほんまオシャレ ヴィンテージデニムのセットアップのスタイル、また久しぶりにみたいです」「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。
【写真】「かわいくてカッコいい」美脚全開のミニ丈×ブーツ姿を披露したみちょぱ
池田は「お腹は寒いから足ならいけるか〜て思ったけどぜんぜん寒かったわ もうそろ冬終わっていんじゃん？」とのコメントとともに、黒のジャケットにチェック柄のシャツ、ミニ丈のスカートのようなボトムに黒のブーツというコーデで屋外でポーズを取るショットを複数枚アップ。
この投稿にファンからは「かわいくてカッコいい 大好き」「ほんまオシャレ ヴィンテージデニムのセットアップのスタイル、また久しぶりにみたいです」「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。