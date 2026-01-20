¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îµð¿Í¡¦Àô¸ý¤¬Îý½¬
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬20Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Çµå¤ò±Ô¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï·ø¼Â¤Ê¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¡£ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì133»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨3³ä1ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤·¡Ö¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢11ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°Ü¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£