日本付近は、20日は冬型の気圧配置が次第に強まり、21日から25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。北陸地方の上空約5000メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、新潟県では山沿いだけではなく、平地でも大雪となるおそれがあります。また、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～21日午後6時)】

下越 平地 15センチ

山沿い 40センチ

中越 平地 40センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 50センチ

佐渡 15センチ



【24時間予想最大降雪量(～22日午後6時)】

下越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

中越 平地 50センチ

山沿い 100センチ

上越 平地 50センチ

山沿い 70センチ

佐渡 30センチ



【24時間予想最大降雪量(～23日午後6時)】

下越 平地 30センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 70センチ

山沿い 130センチ

上越 平地 50センチ

山沿い 70センチ

佐渡 20センチ



その後も25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪がさらに増える見込みです。

■気象台の注意呼びかけ

中越では、21日夜のはじめ頃から大雪による交通障害に警戒し、新潟県では、21日夜のはじめ頃から25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。

