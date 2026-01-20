カルビー「堅あげポテト 味噌カツ味」パンチのある味わい＆噛むほどにおいしさアップ
カルビーは1月26日から、「堅あげポテト 味噌カツ味」を発売する。価格はオープン（想定価格864円／税込み）。
今回登場するのは、“噛むほどうまい！”堅い食感の「堅あげポテト」から、名古屋の食文化を象徴する味噌カツの味わいを再現した東海エリア限定の土産商品。甘味のある味噌ソースのコクに肉のうま味がじんわり広がるパンチのある味わいで、噛むほどにおいしさが増し、少量でも満足感を得やすい仕立てとした。
カルビーは各地の名物をテーマにした土産商品を展開しており、「堅あげポテト」は現在全国で8種類を発売。今回、新たに東海地方で愛される「味噌カツ」をラインアップに加え、旅行や出張の土産はもちろん自宅用にも適した一品として提案する。
パッケージは「堅あげポテト」の和の世界観に名古屋のゴージャス感をプラス。金の霊芝雲（れいしぐも）を湯気に見立てて特別感を演出し、側面には名古屋城本丸御殿（表書院の金屏風をモチーフに採用。販売は東海エリアの空港・駅・高速道路の売店などの土産店で行う。
