UHD BD「ベン・ハー」(5枚組)

2026年3月25日発売 10,890円

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 1959 Turner Entertainment Co. All rights reserved.

1959年製作の史劇スペクタクル「ベン・ハー」が、4K Ultra HD Blu-rayで3月25日に発売する。UHD BD/BDセットの全5枚組で、価格は10,890円。

第32回アカデミー賞で作品賞・監督賞・主演男優賞・助演男優賞をはじめ11部門を獲得した歴史超大作。主人公ベン・ハーを演じたチャールトン・ヘストンがアカデミー賞主演男優賞、ヒュー・グリフィスが助演男優賞を受賞し、ウィリアム・ワイラーは本作で3度目の監督賞を受賞した。

友に裏切られローマ人の奴隷となったベン・ハー。復讐のため大競馬に出場し、やがてイエス・キリストその人と運命的な出会いを果たすのだった……。

本編時間は約223分で、UHD BD・BDそれぞれ2枚に収録。UHD BDは3層仕様で、映像はDolby Vision。

音声仕様は、英DTS-HD Master Audio 5.1ch、日Dolby Digital 2.0ch(モノラル)など。納谷悟朗・羽佐間道夫・島宇志夫らが声優を担当した1974年テレビ放送版(ゴールデン洋画劇場)、および磯部勉・山路和弘・稲垣隆史らが声優を担当した2013年テレビ放送版(テレビ東京/BSジャパン)の日本語吹き替えを同時収録。UHD BD盤にはDolby Atmos音声(英語)も収めた。

音声特典は、映画歴史家T・ジーン・ハッチャーとチャールトン・ヘストンによる音声解説、ミュージック・サウンドトラック。映像特典は予告編集、ベン・ハー：壮大な舞台裏、革新的な撮影技法、チャールトン・ヘストン 家族のメモワール、ベン・ハー：映画史を変えた伝説、ベン・ハー：映画を旅する、スクリーン・テスト集。

