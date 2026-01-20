（伊藤 薫平 キャスター）

「『中道改革連合』としての初の街頭演説が行われています。新たな軸ができたことを主張しています」



20日朝、浜松駅前。演説をしていたのは、新党「中道改革連合」に立憲民主党から入った源馬謙太郎衆院議員と、公明党から入った西園勝秀衆院議員です。両党の静岡県内組織の役員を務めてきた2人で、新党の活動をスタートさせました。





（中道･元立憲･静岡8区 源馬 謙太郎 衆院議員）「まず、この新しい軸、『中道改革連合』になって初めての街頭からの訴えをさせていただきたいと思います。生活者や大衆に目線を合わせて、そこを重視する政治をやっていきたいということで、今回大きな塊をつくる第一歩となりました」急展開で結成した新党。ポスターも急きょ作ったようで…。（公明党関係者）「きのうの夕方に切り貼りして…切って貼ってっていう感じでつくりました」新しい党名や政策は、どこまで浸透できるのでしょうか。（中道･元公明･比例東海 西園 勝秀 衆院議員）「公明党・立憲民主党の支援者も、まだまだ戸惑いがあるかもしれません。ただ、丁寧に訴えて『中道改革連合』が目指すべき姿は何なのかと、多くの皆さまにご理解いただきたい」静岡県内でも早くも選挙モードに突入したようです。（高市首相）「国民の皆さま、私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました」19日夜、高市首相は今週23日･金曜日に召集される国会で衆議院を解散し、27日公示、2月8日投開票の日程で衆院選を行うと正式に表明しました。（高市首相）「なぜ今なのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民の皆さまに決めていただく、それしかない…そのように考えたからでございます」高市首相は、今回の衆院選を総理を選択するための選挙だと強調。勝敗ラインについては与党で衆議院の過半数の獲得を目指すと述べました。（高市首相）「自民党と日本維新の会で、過半数の議席をたまわれましたら、高市総理。そうでなければ、野田総理か斉藤総理か別の方か。 間接的ですが、国民の皆さまに、内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります」解散を決断した理由については、日本維新の会との新たな連立の枠組みや、「責任ある積極財政」などの新たな経済政策などに対して国民に審判を仰ぐためと説明しました。突然の解散表明に静岡県民は…。（浜松市内で）「すごく支持率が高い中で解散と言われたので、何で今なのかなという。そのまま頑張ってもよかったのではないかという気はする」（浜松市内で）「高市さんは個人的には応援したいと思っているので、考え方をもうちょっと読み解いてあげたいなと思うんですけど、もうちょっとはっきりとした理由があるといいなと思います」（浜松市内で）「耳障りのいいというか、ある程度納得感がある理由をつけないといけないので説明をそのようにしたのかなと思ってはいます」（浜松市内で）「変わった方がいいのか変えない方がいいのか分からないけども、一生懸命やってくれそうな人だからいいんじゃないですかね」高市首相の会見を受け、政権与党として、初の選挙に挑む、日本維新の会は。（日本維新の会 藤田 共同代表）「連立のパートナーとして、非常に心強い解散表明だった。我が党も連立政権のパートナーとして、しっかりと、国民の皆さまに訴えかけられるようがんばりたい」一方、野党からは、高市首相の会見に厳しい声が。（｢中道改革連合｣を結党 公明党 斉藤 代表）「過去二回の選挙で失った国民の政治への信頼をどう取り戻すか。政治とカネの問題について、今回一切言及がなかったというのは、本当に私はおかしいのではないかと思いました」国民民主党の玉木代表は、高市首相が、「自分が総理でいいのか国民に決めてもらう」としたことについて…。（国民民主党 玉木 代表）「我々は高市総理が総理だと思って、これまでの交渉も合意もしてきたので、疑ってはないんですけどね。解散決めた以上は、我々戦うのみでありまして。元祖積極財政をしっかり訴えて、国民の所得を手取りをもっと増やしていきたい」（共産党 田村 委員長）「これほど大義もなく、国民主権を軽んじるという解散・総選挙は過去にも例がないのではないか。高市政権に厳しい審判を下す総選挙としていきたい」また、19日の会見で高市首相は、連立合意に掲げた飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする方針について、検討を加速させる考えを示しました。（高市首相）「現在、軽減税率が適用されている飲食料品について、2年間に限り消費税の対象としないこと。私自身の悲願でもありました。 今後設置される国民会議におい て、財源やスケジュールのあり方 など実現に向けた検討を加速します」開始時期などについては明言せず、財源についても語られませんでした。食料品の消費税ゼロについては、立憲民主党と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」の基本政策にも盛り込ました。（｢中道改革連合｣を結党 立憲民主党 本庄 知史 政調会長）「政府系ファンド、ジャパンファンドを作って、あるいは基金を取り崩して、しっかり財源を確保した上で、食料品の消費税ゼロや社会保険料負担の軽減ということを実行してまいります」財源には「政府系ファンド」を創設して、その運用益などを活用するほか、積み過ぎた基金を活用すると説明。赤字国債の発行には頼らないと述べました。さらに…。（｢中道改革連合｣を結党 公明党 岡本 三成 政調会長）「食料品の軽減税率を恒久的にゼロにしていきたいというふうに思っています。これはある意味、経済対策ということではなくて、福祉的な観点から、生きていくために必要な飲食料品に関してはゼロを目指したいと思ってるんですが…」新たな財源を作り出し、恒久的に食料品消費税ゼロを目指すと述べました。高市首相が2年という時限的な消費税減税の検討を加速させると言及したことに、経済官庁の幹部からは疑問の声も出ています。（経済官庁の幹部）『2年後参院選なのに、一回下げた消費税を戻して、今度は増税なんてできるわけない』経済の専門家はこう指摘しています。まず店舗の混乱です。（ピクテ・ジャパン 大槻 奈那 シニアフェロー）『店舗等が食料品の税率0％に対応するのに、かなり事務的な 負担がかかってしまう。さらに、2年後にはまた復活させるというと、混乱を招きかねません』財政の懸念もあります。（ピクテ・ジャパン大槻奈那シニアフェロー）『2年の時限措置というが、2年後に復活できるのか。消費税というのは、持ち出すたびに政権が揺らぐほど不人気な政策なので、 相当難しいこと。もし戻せないと、財政悪化の懸念が強まります』急浮上した「食料品消費税ゼロ」。選挙の争点となるのか。各党の議論が注目されます。衆議院の解散表明から一夜明け、与野党は選挙準備を本格化させています。高市首相は20日朝、鈴木幹事長ら自民党幹部と早速会談し、選挙情勢について協議しました。高市首相は20日の幹部会で、「短期決戦となるが党一丸となり戦い抜き必ず勝利を収めたい。私も先頭に立ち戦う」と与党での過半数確保に意欲を示しました。自民党はこれまでの調整で政治資金収支報告書に不記載があったいわゆる裏金問題を巡り不記載のあった議員や元議員について、今回の選挙では比例代表との重複立候補も認める方針です。この方針に野党側が反発を強める中政府は、20日の閣議で、政務三役による政治資金パーティーの開催を全面的に自粛することを決めました。政治とカネの問題で改革姿勢を打ち出したい狙いです。野党側は、また、選挙によって物価高対策など経済政策にも遅れが出ると批判しています。（国民民主党 玉木 代表 ）「経済に悪影響を及ぼす可能性を含んだ解散総選挙になっていますので。そういった懸念を持たざるを得ないと」公示まで1週間、短期決戦となる衆院選では、どんな舌戦が交わされるのでしょうか。