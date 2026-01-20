楽天は２０日、２月１日からの春季キャンプのメンバーを発表した。

ルーキーではドラフト１位・藤原聡大投手（花園大）、同２位・伊藤樹投手（早大）、同３位・繁永晟内野手（中大）、同６位・九谷瑠投手（王子）、同７位・阪上翔也外野手（近大）の５選手が１軍スタート。三木肇監督は「今回、１軍にはドラフト１位の藤原選手をはじめ、ルーキーが５人いますけど、そういった若い選手たちがどんどんアピールしていってほしいですね」と期待を込めた。

１１年ぶりに国内復帰した前田健太投手や新助っ人らも１軍スタート。選手層は厚くなり、争いは激化する。指揮官は「選手みんなに期待していますし、意識して競争していってほしいです。早くユニフォームを着た選手たちと野球がしたいですね」と声を弾ませた。

▽１軍メンバー

【投手（２３人）】

藤原聡大、コントレラス、古謝樹、前田健太、荘司康誠、伊藤樹、ウレーニャ、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、九谷瑠、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留崎大成、日当直喜、滝中瞭太、泰勝利、西口直人、林優樹、今野龍太、大内誠弥、内星龍

【捕手（４人）】

太田光、堀内謙伍、石原彪、水上桂

【内野手（１１人）】

小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、村林一輝、鈴木大地、ボイト、黒川史陽、繁永晟、平良竜哉、入江大樹、小森航大郎

【外野手（９人）】

辰己涼介、ゴンザレス、中島大輔、マッカスカー、佐藤直樹、阪上翔也、武藤敦貴、小郷裕哉、吉野創士

▽２軍メンバー

【投手（１５人）】

岸孝之、早川隆久、酒居知史、渡辺翔太、宋家豪、坂井陽翔、鈴木翔天、辛島航、古賀康誠、柴田大地、伊藤大晟、徳山一翔、松田啄磨、中沢匠磨、蕭斉

【捕手（５人）】

伊藤光、田中貴也、ＹＧ安田、大栄利哉、島原大河

【内野手（７人）】

渡辺佳明、伊藤裕季也、ワォーターズ、青野拓海、陽柏翔、岸本佑也、金子京介

【外野手（５人）】

田中和基、吉納翼、前田銀治、幌村黛汰、大坪梓恩