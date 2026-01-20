ジャーナリスト大谷昭宏氏が20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、高市早苗首相が衆院解散を表明したことに私見を語った。

高市氏は通常国会冒頭の23日に衆院を解散し、衆院選を行うと表明した。1月27日公示、2月8日投開票の日程で実施する。会見では、安定した国家運営のための選挙、責任ある積極財政や自維連立政権の信を問うなどとした。

解散の大義について高市氏は、「なぜ今なのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民の皆さんに決めていただく。それしかない。そのように考えたから」と説明した。

こうした考えに、大谷氏は「国政選挙というのは、高市早苗の政策に対して1票を投じるものですよね。高市早苗に投じるわけじゃないわけです」と疑問を呈した。さらに、AKB48の選抜総選挙を連想させるように、「就任して何の政策も…これから国会で練るという時に、全くそれをせずに、私がセンターでいいの？って選挙じゃないわけですから。物凄い勘違いしている選挙だと思う」と首をかしげた。

MCの「ホンジャマカ」恵俊彰から「でも総理は“私がセンターでいいの？”を問うわけですよね」と問い返されると、大谷氏は「でも何ができるか分からなくて、どうやってセンター決めるんですか？って言われたって、どうしようもないじゃないですか？」と苦笑いした。

恵から「でもセンター総理でいいですって意見もあるかもしれない」と振られると、「アイドルグループじゃないんだから」とツッコミを入れていた。