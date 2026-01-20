»ûÅÄÀÅ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¡ÖÌµ½êÂ°¤Ë¸Â³¦´¶¤¸¤¿¡×¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤°ÂÌîÅÞ¼ó¤ÈÌµ½êÂ°¡¦ÈøÄÔÊþ¼Â»á¤Ï¿·²ñÇÉ¡Ä»²µÄ±¡
¡¡»²±¡¤Ï£²£°Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîÅÞ¼ó¤ÈÌµ½êÂ°¤ÎÈøÄÔÊþ¼Â»²±¡µÄ°÷¤¬²ñÇÉ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤Î»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¤¬¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤Æ²ñÇÉÌ¾¤ò¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤áÌµ½êÂ°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Ï»²±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£±£²£µµÄÀÊ¡Ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê£µµÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÀªÎÏÊ¬Ìî¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ£±£°£±¢¦Î©·ûÌ±¼ç¡¦¼ÒÌ±¡¦Ìµ½êÂ°£´£²¢¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·ÎÐÉ÷²ñ£²£µ¢¦¸øÌÀÅÞ£²£±¢¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ£±£¹¢¦»²À¯ÅÞ£±£µ¢¦¶¦»ºÅÞ£·¢¦¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ£¶¢¦ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ£²¢¦²Æì¤ÎÉ÷£²¢¦¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ£²¢¦Ìµ½êÂ°£¶