【ローソン】たべっ子どうぶつのエコバッグがもらえる！午後ティー4本もってレジへ。数量限定キャンペーンがスタート《1月20日〜》

全国のローソンでは2026年1月20日から2月2日まで、対象商品の購入でオリジナルエコバッグがもらえる「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」キャンペーンを開催しています。

好きなデザインが選べる♡

今、対象のドリンクを4点購入すると、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」のデザインのカラフルなオリジナルエコバッグがもらえます。

デザインは全3種類。好きなデザインが選べます。

対象商品は以下の通りです。

・キリン 午後の紅茶 ミルクティー 500ml

・キリン 午後の紅茶 レモンティー 500ml

・キリン 午後の紅茶 ストレートティー 500ml

・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン 600ml

・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 600ml

エコバッグの配布は、1人1店舗の買い物につき、各種1個の計3個まで。

一部店舗、ナチュラルローソン、ローソンストア100、「ローソンスマホレジ」決済は対象外となるのでご注意を。

数量限定のため、無くなり次第終了です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）