【ローソン】たべっ子どうぶつのエコバッグがもらえる！午後ティー4本もってレジへ。数量限定キャンペーンがスタート《1月20日〜》
全国のローソンでは2026年1月20日から2月2日まで、対象商品の購入でオリジナルエコバッグがもらえる「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」キャンペーンを開催しています。
好きなデザインが選べる♡
今、対象のドリンクを4点購入すると、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」のデザインのカラフルなオリジナルエコバッグがもらえます。
デザインは全3種類。好きなデザインが選べます。
対象商品は以下の通りです。
・キリン 午後の紅茶 ミルクティー 500ml
・キリン 午後の紅茶 レモンティー 500ml
・キリン 午後の紅茶 ストレートティー 500ml
・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン 600ml
・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 600ml
エコバッグの配布は、1人1店舗の買い物につき、各種1個の計3個まで。
一部店舗、ナチュラルローソン、ローソンストア100、「ローソンスマホレジ」決済は対象外となるのでご注意を。
数量限定のため、無くなり次第終了です。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）