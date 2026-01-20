【第68話】 1月19日 無料公開

小学館は1月19日、マンガワンにて原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・MAAM氏のマンガ「一勝千金」第68話「面白いねえ君」の無料公開を開始した。

「一勝千金」は、女子専門の裏格闘団体で戦う少女たちを描いた格闘ドラマ。第68話では、晒首女子刑務所への“視察”として潜入した伊織いちかと恐悪凶人姉妹の妹・瀬名りく。2人は“クラッカー”九野すずめと再開する。

なお、最新話となる第69話「僕と遊んでよ」の先読み配信も行なわれており、購読には60コインか2SPライフが必要となる。次回の更新は2月2日を予定している。

【あらすじ】

格闘家、ヤクザ、警察官の落ち目の３人が一攫千金を夢見て女子専門の裏格闘団体を立ち上げた！ 興行を成功させるため花形選手として招き入れたのは、可愛らしい見た目からは想像できない危険な少女で…!?

女子×裏格闘×団体運営＝？？？ 『ダンベル何キロ持てる？』の原作サンドロビッチ・ヤバ子×作画MAAMのタッグで贈る、女子専門の裏格闘団体運営ドラマ！

（C）サンドロビッチ・ヤバ子、MAAM／小学館