マクセル<6810.T>がこの日の取引終了後、産業機器のバックアップやスマートメーターなどに用いられるＥＲ電池（塩化チオニルリチウム電池）と同等のサイズと出力電圧を持つ全固体電池モジュールを開発したと発表した。



同モジュールは、現在ＥＲ電池を使用しているユーザーも容易に導入できるよう汎用的なＥＲ電池サイズ互換の筐体に、量産品の全固体電池「ＰＳＢ４０１０１０Ｈ」を８個搭載したもの。現在使用されているＥＲ電池は一次電池（使い切り）であるため、定期的な電池交換への対応が必要であり、使用済み電池の廃棄も課題となっているが、同モジュールを産業機器のバックアップ電源などに採用することで、電池交換頻度が低減しメンテナンス工数を削減できるほか、長期間の稼働が可能になるため生産性が向上する。さらに、使用済み電池の廃棄量を減らすことで環境負荷の低減にも貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS