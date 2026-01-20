ヘリオスがＡＲＤＳ治療薬のグローバル第３相試験の治験計画届出書をＰＭＤＡに提出 ヘリオスがＡＲＤＳ治療薬のグローバル第３相試験の治験計画届出書をＰＭＤＡに提出

ヘリオス<4593.T>は２０日の取引終了後、急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）治療薬「ＨＬＣＭ０５１」のグローバル第３相臨床試験（ＲＥＶＩＶＥ－ＡＲＤＳ試験）の治験計画届出書を、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に提出したと発表した。患者組み入れを日本国内で先行的に取り組んだ後、並行して米国を中心としたグローバルでの治験を進める。



ＨＬＣＭ０５１はヘリオスが開発する体性幹細胞再生医薬品であり、強力な抗炎症作用と免疫調整作用を持ち、さまざまな病態への応用ができるという。現在はＡＲＤＳ治療薬としての開発を優先的に進めている。ＡＲＤＳは重症患者に突然起こる呼吸不全の総称で、全世界で１１０万人以上が罹患していると推定される。



出所：MINKABU PRESS