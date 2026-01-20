PUFFYデビュー30周年記念ライブ開催決定！亜美由美選曲のアナログ盤も発売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

PUFFYが、デビュー日となる5月13日にLINE CUBE SHIBUYAにて『PUFFY 30th Anniversary Live 「One Night “Birthday” Carnival」』を開催することを発表。また、PUFFYのふたりが選曲を行ったアナログ盤『30th Anniversary』を同日に発売することも決定した。

■「まだまだずっと楽しいままのパフィーをぜひ観に来ておくんなまし!!」（大貫亜美）

1996年5月13日にデビューシングル「アジアの純真」（作詞：井上陽水/作曲・編曲：奥田民生）による尖鋭なデビューから2026年でデビュー30周年を迎えるPUFFY。豪華な作家陣による楽曲の数々をふたりの飾らないキャラクターで送るアニバーサリーライブとなりそうだ。

■アナログ盤にはライブ定番曲や豪華アーティスト提供曲など全12曲収録

そして、ライブ同日に発売となるアナログ盤『30th Anniversary』のA面には「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」（作詞：井上陽水/作曲・編曲：奥田民生）をはじめ、「これが私の生きる道」「MOTHER」「ブギウギ No5.」（作詞・作曲：奥田民生）、「愛のしるし」（作詞・作曲：草野マサムネ）とライブでも欠かせない大ヒット曲を収録。B面には、全米ブレイクのきっかけとなったアニメ『Hi Hi PUFFY AMIYUMI』のテーマ曲「Hi Hi」（作詞・作曲：アンディ・スターマー）の他、「くちびるモーション」（作詞・作曲：吉井和哉）、「誰かが」（作詞・作曲：チバユウスケ）、「All Because Of You」（作詞・作曲：ブッチ・ウォーカー/アヴリル・ラヴィーン）、「Bye Bye」（作詞・作曲：志村正彦）、「Go Baby Power Now」（作詞・作曲：ジョン・スペンサー）の全12曲を収録。

ブックレットには、デビュー前のPUFFYが担当していたレギュラーラジオ番組、FMヨコハマ『無理・問題NIGHT』のリスナー向けに作られた「PUFFY新聞」が、メンバー手書きによる新規描き下ろしで復活封入。

ジャケットには、30周年の節目にヒグチユウコによって描き下ろされたキービジュアルがデザインされ、完全生産限定盤、パステルブルー・ヴァイナルでリリース。1月20日より各ショップにて予約受付がスタートする。

■PUFFY コメント

■ライブ情報

『PUFFY 30th Anniversary Live 「One Night “Birthday” Carnival」』

05/13（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

ANALOG『30th Anniversary』

＜収録曲＞

Side A

1.アジアの純真

2.これが私の生きる道

3.渚にまつわるエトセトラ

4.MOTHER

5.愛のしるし

6.ブギウギ No.5

Side B

1.Hi Hi

2.くちびるモーション

3.誰かが

4.All Because Of You

5.Bye Bye

6.Go Baby Power Now

