STARGLOW『美的』に初登場！メンバーのビューティ事情に迫る美容Q＆Aも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、1月22日に発売される『美的』3月号に登場。6ページの特集が掲載される。

■「（STARGLOWは）ソロアーティストが5人集まったと思うくらい、強みがそれぞれにある」（ADAM）

「みんなで編集部の皆さんに挨拶するぞ！」というKANONのかけ声で、一列に並んで挨拶をした5人。平均年齢が10代とは思えないほどのオーラを放つカットから、飾らない笑顔が印象的なカットまで、時に美しく、時にあどけない表情がたっぷりと撮り下ろされた。

さらに、音楽やメンバーのこと、美容誌ならではのビューティトークなど、大充実のインタビューも。オーディション番組『THE LAST PEACE』時代からのファンはもちろん、初めましての人も楽しめる内容になっている。

「ソロアーティストが5人集まったと思うくらい、強みがそれぞれにある」（ADAM）

「出会うはずじゃなかった星が地球に舞い降りたみたいな（笑）」（TAIKI）

「声の特徴がそれぞれあって、そこが魅力」（RUI）

一人ひとりの高いパフォーマンスと圧倒的な個性で注目を集めているSTARGLOWだが、撮影の合間にはお互いの撮影データを観て「イケメン…」と褒め合ったり、ダンスやラップを披露したりと、とても仲よし。

誌面では、そんなメンバー同士の関係性をさらに深掘りするべく、2組に分かれてのクロストークも実施。RUI×TAIKI×GOICHI、KANON×ADAMの組み合わせで、一緒にやってみたい曲、お互いの尊敬しているところ、丸一日オフを共にするなら…など、多彩なテーマを本音で語り合っている。

また、スキンケアルーティンやお気に入りのコスメなど、それぞれのビューティ事情に迫る美容Q＆Aも。自分の顔でいちばん好きなパーツは？ という質問に、「大きい口がチャームポイントだと思います！」と答えたのはGOICHI。では、残りの4人が挙げた自身のチャームポイントは？

さらに、撮影の合間にスマホで自由に撮ったオフショットや、最終ページにはメンバーたちからの直筆メッセージも掲載。

いよいよ輝きはじめたSTARGLOWを改めて深掘りする『美的』3月号は、表紙＆付録違いの3バージョンで1月22日に発売。

■書籍情報

2026.01.22 ON SALE

『美的』3月号

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

STARGLOW

DIGITAL SINGLE「Star Wish」

2026.01.21 ON SALE

STARGLOW

SINGLE「Star Wish」

■関連リンク

『美的』公式サイト

https://www.biteki.com

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/