　20日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7042枚だった。うちコールの出来高が3580枚と、プットの3462枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の497枚（26円安49円）。プットの出来高トップは4万5000円の276枚（59円高181円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 100　　　 0　　　 1　　70000　
　　60　　　-1　　　 1　　68000　
　　54　　　-1　　　 1　　67000　
　　12　　　-1　　　 2　　66000　
　 192　　　-2　　　 3　　65000　
　　50　　　-3　　　 5　　64000　
　　87　　　-5　　　 9　　63000　
　 337　　 -10　　　14　　62000　
　 311　　 -16　　　27　　61000　
　 497　　 -26　　　49　　60000　
　 272　　 -42　　　85　　59000　
　 355　　 -70　　 151　　58000　
　 249　　-109　　 251　　57000　
　 181　　-140　　 315　　56500　
　　 4　　 -80　　 365　　56375　
　　 7　　 -90　　 390　　56250　
　　 2　　 -90　　 435　　56125　
　 182　　-170　　 400　　56000　
　　 4　　 -95　　 445　　55875　
　　 4　　-150　　 515　　55750　
　　 1　　　　　　 555　　55625　
　　37　　-160　　 515　　55500　
　　 5　　 -90　　 665　　55250　
　　 5　　 -80　　 660　　55125　
　 206　　-215　　 645　　55000　
　　 1　　 -60　　 795　　54875　
　　10　　-180　　 745　　54750　
　　 2　　　　　　 750　　54625　
　　33　　-205　　 850　　54500　
　　 2　　-300　　 880　　54250　　2040 　　　　　　　 2　
　 145　　-330　　 965　　54000　　2040 　　+350　　　10　
　　51　　-285　　1140　　53750　
　　 1　　　　　　1255　　53625　
　　30　　-275　　1280　　53500　　1740 　　+335　　　19　
　　 4　　　　　　1355　　53375　
　　 5　　-140　　1445　　53250　　1580 　　+245　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1545 　　+290　　　 6　
　　66　　-320　　1470　　53000　　1485 　　+285　　 104　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1560 　　+405　　　 4　
　　 5　　　　　　1565　　52750　　1405 　　+295　　　 7　
　　 1　　　　　　1640　　52625　
　　 1　　 -80　　1845　　52500　　1400 　　+345　　　34　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1245 　　+230　　　 2　
　　 7　　-260　　2200　　52000　　1105 　　+235　　　88　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1065 　　+215　　　29　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1020 　　+185　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 915 　　+175　　　81　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 960 　　+255　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 835 　　 +65　　　16　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 890 　　+255　　 186　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 730 　　 +95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 725 　　+190　　　 4　
　　 1　　　　　　3225　　50500　　 700 　　+150　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 655 　　 +65　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 640 　　 +75　　　21　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 600 　　　　　　　 4　