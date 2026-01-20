日経225オプション2月限（20日日中） 6万円コールが出来高最多497枚
20日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7042枚だった。うちコールの出来高が3580枚と、プットの3462枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の497枚（26円安49円）。プットの出来高トップは4万5000円の276枚（59円高181円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
100 0 1 70000
60 -1 1 68000
54 -1 1 67000
12 -1 2 66000
192 -2 3 65000
50 -3 5 64000
87 -5 9 63000
337 -10 14 62000
311 -16 27 61000
497 -26 49 60000
272 -42 85 59000
355 -70 151 58000
249 -109 251 57000
181 -140 315 56500
4 -80 365 56375
7 -90 390 56250
2 -90 435 56125
182 -170 400 56000
4 -95 445 55875
4 -150 515 55750
1 555 55625
37 -160 515 55500
5 -90 665 55250
5 -80 660 55125
206 -215 645 55000
1 -60 795 54875
10 -180 745 54750
2 750 54625
33 -205 850 54500
2 -300 880 54250 2040 2
145 -330 965 54000 2040 +350 10
51 -285 1140 53750
1 1255 53625
30 -275 1280 53500 1740 +335 19
4 1355 53375
5 -140 1445 53250 1580 +245 7
53125 1545 +290 6
66 -320 1470 53000 1485 +285 104
52875 1560 +405 4
5 1565 52750 1405 +295 7
1 1640 52625
1 -80 1845 52500 1400 +345 34
52375 1245 +230 2
7 -260 2200 52000 1105 +235 88
51875 1065 +215 29
51750 1020 +185 4
51500 915 +175 81
51250 960 +255 4
51125 835 +65 16
51000 890 +255 186
50750 730 +95 3
50625 725 +190 4
1 3225 50500 700 +150 11
50375 655 +65 1
50250 640 +75 21
50125 600 4
