日経225オプション3月限（20日日中） 1万円プットが出来高最多140枚
20日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2201枚だった。うちプットの出来高が1856枚と、コールの345枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の140枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは6万5000円の54枚（14円安35円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -4 7 70000
2 0 11 69000
16 -1 15 68000
3 -6 20 67000
14 -9 27 66000
54 -14 35 65000
9 -8 58 64000
27 -26 84 63000
10 -42 120 62000
28 -54 179 61000
30 -81 254 60000
39 -130 335 59000
5 -165 470 58000
22 -175 690 57000
2 855 56375
1 -125 905 56250
7 -170 965 56000
5 -125 1110 55500
9 -265 1265 55000 3250 1
2 1705 54125
22 -280 1690 54000
6 -245 1850 53500
21 -255 2095 53000 2100 +195 19
52625 1940 2
52500 1885 +10 4
52000 1840 +325 5
51875 1795 +165 7
51750 1605 1
51000 1360 +115 4
50750 1305 +125 3
50500 1150 -15 1
50125 1140 1
50000 1200 +220 48
49625 1035 3
49500 1010 5
49250 920 1
49000 895 +105 17
48625 810 3
48500 780 +25 44
48250 765 +15 2
48125 760 +75 1
48000 795 +155 91
47875 685 3
47750 685 +80 4
47500 655 +35 26
47125 605 2
47000 590 +50 13
46750 560 2
46500 530 +25 11
46250 505 +25 7
46000 485 +50 16
