　20日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2201枚だった。うちプットの出来高が1856枚と、コールの345枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の140枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは6万5000円の54枚（14円安35円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　-4　　　 7　　70000　
　　 2　　　 0　　　11　　69000　
　　16　　　-1　　　15　　68000　
　　 3　　　-6　　　20　　67000　
　　14　　　-9　　　27　　66000　
　　54　　 -14　　　35　　65000　
　　 9　　　-8　　　58　　64000　
　　27　　 -26　　　84　　63000　
　　10　　 -42　　 120　　62000　
　　28　　 -54　　 179　　61000　
　　30　　 -81　　 254　　60000　
　　39　　-130　　 335　　59000　
　　 5　　-165　　 470　　58000　
　　22　　-175　　 690　　57000　
　　 2　　　　　　 855　　56375　
　　 1　　-125　　 905　　56250　
　　 7　　-170　　 965　　56000　
　　 5　　-125　　1110　　55500　
　　 9　　-265　　1265　　55000　　3250 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　1705　　54125　
　　22　　-280　　1690　　54000　
　　 6　　-245　　1850　　53500　
　　21　　-255　　2095　　53000　　2100 　　+195　　　19　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1940 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1885 　　 +10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1840 　　+325　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1795 　　+165　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1605 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1360 　　+115　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1305 　　+125　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1150 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1140 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1200 　　+220　　　48　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1035 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1010 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 920 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 895 　　+105　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 810 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 780 　　 +25　　　44　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 765 　　 +15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 760 　　 +75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 795 　　+155　　　91　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 685 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 685 　　 +80　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 655 　　 +35　　　26　
　　　　　　　　　　　　　47125　　 605 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 590 　　 +50　　　13　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 560 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 530 　　 +25　　　11　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 505 　　 +25　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 485 　　 +50　　　16　