広川ひかる、夫・上島竜兵さんの“65回目の誕生日”に新作のスノードーム披露「大寒の誕生日 おめでとう」
2022年5月11日に亡くなった、お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん（享年61）の妻でタレントの広川ひかる（55）が20日、自身のインスタグラムを更新。上島さんの“誕生日”を報告し、これまでもたびたびインスタで制作を報告していた、上島さんをモチーフにしたスノードーム「#竜ちゃんドーム」の新作を披露した。
【写真】「大寒の誕生日 おめでとう」広川ひかるが披露した誕生日バージョンの“竜ちゃんドーム”
広川は「大寒の誕生日 おめでとう #竜ちゃんドーム #誕生日ver #2026」とつづり、“豆しぼりの男”スタイルで獅子舞に乗った上島さんの横に日本酒のビンが置いてあるというデザインのスノードームを披露。
この投稿にフォロワーからは「竜ちゃん、お誕生日おめでとうございます そうでした、大寒でしたね♪竜ちゃんらしい？日 ずっと忘れないよー」「竜ちゃんの笑顔は忘れません。天国で志村けんさんと呑み交わしてるかな？クルリンパやってるかな？」「大寒になると思い出します。温かいおでんでお誕生日祝いですね」など、温かい声が寄せられている。
