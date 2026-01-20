PUFFY、30周年記念ライブをデビュー日の5月13日に開催 アナログベストも同時リリース
PUFFYが、デビュー日となる5月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、30周年記念ライブ『One Night “Birthday” Carnival』を開催する。1996年5月13日に、シングル「アジアの純真」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）で鮮烈なデビューを飾ってから、今年で30周年を迎えるPUFFY。豪華な作家陣による楽曲の数々を、飾らないキャラクターの2人が披露するアニバーサリーライブとなる予定。
【写真】ヒグチユウコ氏が描き下ろし！PUFFYのアナログ盤ベスト『30th Anniversary』ジャケット
同日には、PUFFYの2人が選曲を行ったアナログ盤ベストアルバム『30th Anniversary』の発売も決定。A面には「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）をはじめ、「これが私の生きる道」「MOTHER」「ブギウギ No.5」（作詞・作曲：奥田民生）、「愛のしるし」（作詞・作曲：草野マサムネ）など、ライブでも欠かせないヒット曲を収録。B面には、全米ブレイクのきっかけとなったアニメ『Hi Hi PUFFY AMIYUMI』のテーマ曲「Hi Hi」（作詞・作曲：アンディ・スターマー）のほか、「くちびるモーション」（作詞・作曲：吉井和哉）、「誰かが」（作詞・作曲：チバユウスケ）、「All Because Of You」（作詞・作曲：ブッチ・ウォーカー／アヴリル・ラヴィーン）、「Bye Bye」（作詞・作曲：志村正彦）、「Go Baby Power Now」（作詞・作曲：ジョン・スペンサー）を含む全12曲を収録する。
ブックレットには、デビュー前にPUFFYが担当していたFMヨコハマのレギュラーラジオ番組『無理・問題NIGHT』のリスナー向けに作られていた「PUFFY新聞」が、新規描き下ろしのメンバー手書きで復活し、封入される。
ジャケットには、30周年の節目に画家のヒグチユウコ氏が描き下ろしたキービジュアルを使用。完全生産限定盤で、パステルブルー・ヴァイナル仕様としてリリースされ、20日より各ショップで予約受付がスタートする。
■PUFFY・大貫亜美 コメント
すぐやめるんだと思っていたあの時からもう30年…。
どこの馬の骨ともわからないウチらをビシビシと鍛えてくれた奥田先生ちゃん…。
あたたかく見守ってくれた皆々さま…。ほんまありがとうな！
まだまだずっと楽しいままのパフィーをぜひ観に来ておくんなまし！！
■PUFFY・吉村由美 コメント
ほんとのほんとの30周年当日
日本中、いや世界中のみんな
「うちらんとこ こないか？」
