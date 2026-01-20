BMSG新グループ・STARGLOW、デビュー日翌日に“美容誌登場”「出会うはずじゃなかった星が地球に舞い降りた」
BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE（通称：ラスピ）』から誕生したRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMによる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、22日発売の美容師『美的』（小学館）に登場する。
【別カット】ユニット撮影も！個性あふれるSTARGLOW
5人は、KANONの「みんなで編集部の皆さんにあいさつするぞ！」というかけ声で、一列に並んであいさつ。6ページにわたる特集では、平均年齢が10代とは思えないほどのオーラを放つカットから、飾らない笑顔が印象的なカットまで収めた。ときに美しく、ときにあどけない表情をたっぷりと撮り下ろした。
さらに、音楽やメンバーのこと、美容誌ならではのビューティートークなど、大充実のインタビューも収録。『ラスピ』時代からのファンはもちろん、初めましての人にも楽しめる内容になっている。
ADAMが「ソロアーティストが5人集まったと思うくらい、強みがそれぞれにある」、TAIKIが「出会うはずじゃなかった星が地球に舞い降りたみたいな（笑）」、RUIが「声の特徴がそれぞれあって、そこが魅力」と語るように、一人ひとりの高いパフォーマンスと圧倒的な個性で注目を集めているSTARGLOW。撮影の合間には、互いの撮影データを見て「イケメン…」と褒め合ったり、ダンスやラップを披露したりと、仲の良い姿を見せた。
今回は、そんなメンバー同士の関係性をさらに深掘りするべく2組に分かれてのクロストークを届ける。RUI×TAIKI×GOICHI、KANON×ADAMの組み合わせで、一緒にやってみたい曲、互いの尊敬しているところ、丸1日オフをともにするなら、など多彩なテーマを本音で語り合った。
また、スキンケアルーティンやお気に入りのコスメなど、それぞれのビューティー事情に迫る美容Q＆Aも掲載。「自分の顔でいちばん好きなパーツは？」という質問にGOICHIは「大きい口がチャームポイントだと思います！」と答えた。残りの4人が挙げたパーツも見どころとなる。
さらに、撮影の合間にスマホで自由に撮ってもらったオフショットも公開するほか、最終ページにはメンバーたちからの直筆メッセージも掲載している。
【別カット】ユニット撮影も！個性あふれるSTARGLOW
5人は、KANONの「みんなで編集部の皆さんにあいさつするぞ！」というかけ声で、一列に並んであいさつ。6ページにわたる特集では、平均年齢が10代とは思えないほどのオーラを放つカットから、飾らない笑顔が印象的なカットまで収めた。ときに美しく、ときにあどけない表情をたっぷりと撮り下ろした。
ADAMが「ソロアーティストが5人集まったと思うくらい、強みがそれぞれにある」、TAIKIが「出会うはずじゃなかった星が地球に舞い降りたみたいな（笑）」、RUIが「声の特徴がそれぞれあって、そこが魅力」と語るように、一人ひとりの高いパフォーマンスと圧倒的な個性で注目を集めているSTARGLOW。撮影の合間には、互いの撮影データを見て「イケメン…」と褒め合ったり、ダンスやラップを披露したりと、仲の良い姿を見せた。
今回は、そんなメンバー同士の関係性をさらに深掘りするべく2組に分かれてのクロストークを届ける。RUI×TAIKI×GOICHI、KANON×ADAMの組み合わせで、一緒にやってみたい曲、互いの尊敬しているところ、丸1日オフをともにするなら、など多彩なテーマを本音で語り合った。
また、スキンケアルーティンやお気に入りのコスメなど、それぞれのビューティー事情に迫る美容Q＆Aも掲載。「自分の顔でいちばん好きなパーツは？」という質問にGOICHIは「大きい口がチャームポイントだと思います！」と答えた。残りの4人が挙げたパーツも見どころとなる。
さらに、撮影の合間にスマホで自由に撮ってもらったオフショットも公開するほか、最終ページにはメンバーたちからの直筆メッセージも掲載している。