『ばけばけ』トキ、まさかの英語を披露することに!? 第78回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第78回（21日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記完成パーティーを楽しむ、トキ（高石あかり）、ヘブン、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ついでに錦織（吉沢亮）。そこに、ヘブンさん一家の取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が、山橋（柄本時生）作の西洋料理を食べる様子と感想を聞いていく。翌日、パーティーの様子が早速「ヘブン先生日録」として新聞に連載。買い物に出かけたトキは町の様子に衝撃を受ける。
今回は、ヘブン先生日録の連載は大好評！トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の様子は天国長屋の方にも届いている。サワ（円井わん）となみ（さとうほなみ）は、自分たちはどうやって長屋を出るのか思案する。その頃、散歩中のトキとヘブンは町中の人から声をかけられていた。記事の影響の強さに2人は戸惑う。そんな中、トキはまさかの英語を披露することに！？期待する松江市民を前に、トキは英語を話せるのか！？
