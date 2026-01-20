香取慎吾、“一笑懸命テキトーに”の真意「一生懸命であることは大事だけど…」
俳優・歌手の香取慎吾が、22日発売の雑誌『JUNON』3月号（主婦と生活社）に登場する。
【写真】やさしい笑顔…特別支援学校の生徒と交流する香取慎吾
今回の取材テーマは「舞台裏」。アイドル・俳優・クリエイターなど、芸能界屈指の“肩書ホルダー”である香取が、仕事やブライベートの“舞台裏”をたっぷりと話す。
香取は「長く仕事をしているなかで、自分のなかのテーマみたいなものは変わってきていると思います」と切り出し、「僕がよく言う“一笑懸命テキトーに”の“一笑懸命”は、昔、綾小路きみまろ師匠との番組名についてた言葉なんだけど。その前から自分が言ってたかはわからない。一生懸命であることは大事だけど、それは笑いながらでいいし、さらには適当でもいいんじゃないか、みたいな思いは10代のころからあったわけじゃなく、どこかで出てきたものだと思う」と説明した。
続けて「これもいつからか覚えてないけど、僕は自分のことを“明日を生きる人だ”って言ってるんですよ。たしか『プロフェッショナルとは？』と聞かれる番組でも言ってると思うんですけど。10代、20代ぐらいまでは“今を生きる人”だと思ってたから今を生きようとしてたんだけど、先のことを考えて“今を生きる”じゃもう追いつかなくなって、一歩先、さらに先を生きていこうってことで“明日を生きる”に変わっていったんだと思う」と解説。「うしろを振り返らずに生きる自分からしたら、今はもう過ぎ去ったのだから怖くないみたいなイメージですかね」と持論を展開した。
【写真】やさしい笑顔…特別支援学校の生徒と交流する香取慎吾
今回の取材テーマは「舞台裏」。アイドル・俳優・クリエイターなど、芸能界屈指の“肩書ホルダー”である香取が、仕事やブライベートの“舞台裏”をたっぷりと話す。
香取は「長く仕事をしているなかで、自分のなかのテーマみたいなものは変わってきていると思います」と切り出し、「僕がよく言う“一笑懸命テキトーに”の“一笑懸命”は、昔、綾小路きみまろ師匠との番組名についてた言葉なんだけど。その前から自分が言ってたかはわからない。一生懸命であることは大事だけど、それは笑いながらでいいし、さらには適当でもいいんじゃないか、みたいな思いは10代のころからあったわけじゃなく、どこかで出てきたものだと思う」と説明した。