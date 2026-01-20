浜辺美波＆目黒蓮演じる葬祭プランナーが寄り添う…映画『ほどなく、お別れです』登場の家族に焦点あてたPVが公開
俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演し、2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』において2人が演じる“葬祭プランナー”の美空と漆原が担当するそれぞれの家族に焦点をあてたエピソードPVが3本立てで公開された。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒が演じる。
「遺された家族だけでなく、故人も納得できる葬儀とは何か？」と問い続けながら、さまざまな家族の葬儀に向き合うことになる美空と漆原。PV第1弾では、不慮の事故でお腹の子と共に命を落とした妻・玲子（古川琴音）と、妻とお腹の子を同時に亡くし、現実を受け止められない夫・亮太（北村匠海）を描く柳沢家の、本作の入り口となるエピソードを届ける。
自身の葬儀に“現れた”玲子から伝言を預かった美空。その事情を聞いた漆原は、憔すいしきった亮太に一つのバッグを差し出す。「玲子が来たんだ」と、バッグを手に取り驚く亮太。「あの人に伝えてください」と、美空に託した、亡き妻の切なる最期の願いとは。そして、美空と漆原は、夫婦の想いを繋ぎ、どのような葬儀を執り行うのか。
「読み進めるのが恐いくらい、入り込んでしまった（北村）」「遺していく側の気持ちを、改めて考え直した機会になった（古川）」と語る、温かい涙があふれる夫婦愛に注目だ。第2弾の久保田家（志田未来＆渡邊圭祐）、第3弾の長野家（野波麻帆＆西垣匠＆久保史緒里＆原田泰造）は、東宝公式YouTubeにて、順次公開予定。
さらに、美空と漆原それぞれの魅力が際立つキャラクタービジュアルも到着。葬祭プランナーの制服を身にまとい、やさしくほほ笑む美空と、真剣な眼差しの漆原。作品の温かな世界観を感じさせる背景に包まれた、印象的なキャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
「遺された家族だけでなく、故人も納得できる葬儀とは何か？」と問い続けながら、さまざまな家族の葬儀に向き合うことになる美空と漆原。PV第1弾では、不慮の事故でお腹の子と共に命を落とした妻・玲子（古川琴音）と、妻とお腹の子を同時に亡くし、現実を受け止められない夫・亮太（北村匠海）を描く柳沢家の、本作の入り口となるエピソードを届ける。
自身の葬儀に“現れた”玲子から伝言を預かった美空。その事情を聞いた漆原は、憔すいしきった亮太に一つのバッグを差し出す。「玲子が来たんだ」と、バッグを手に取り驚く亮太。「あの人に伝えてください」と、美空に託した、亡き妻の切なる最期の願いとは。そして、美空と漆原は、夫婦の想いを繋ぎ、どのような葬儀を執り行うのか。
「読み進めるのが恐いくらい、入り込んでしまった（北村）」「遺していく側の気持ちを、改めて考え直した機会になった（古川）」と語る、温かい涙があふれる夫婦愛に注目だ。第2弾の久保田家（志田未来＆渡邊圭祐）、第3弾の長野家（野波麻帆＆西垣匠＆久保史緒里＆原田泰造）は、東宝公式YouTubeにて、順次公開予定。
さらに、美空と漆原それぞれの魅力が際立つキャラクタービジュアルも到着。葬祭プランナーの制服を身にまとい、やさしくほほ笑む美空と、真剣な眼差しの漆原。作品の温かな世界観を感じさせる背景に包まれた、印象的なキャラクタービジュアルが解禁された。