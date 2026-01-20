昨季まで日本ハムでプレーしたドリュー・バーヘイゲン投手（35）がメディカルチェックを理由に契約合意に至らなかった韓国プロ野球・SSGランダースに対し、法的措置に乗り出す意向を示した。20日、韓国メディア「SBS」が報じた。

バーヘイゲンをめぐっては、昨年12月にSSGと契約金5万ドル、年俸75万ドル、出来高10万ドルの1年総額90万ドル（約1億4000万円）で合意したと報じられていたが、この日、SSGが「バーヘイゲンはメディカルチェックで球団基準を満たせず、最終的に契約合意に至らなかった」と発表。代替投手として昨季カージナルスでプレーした左腕アンソニー・ベネジアーノを総額85万ドル（約1億3000万円）で獲得した。

「SBS」によると、バーヘイゲンの米エージェントの関係者が「SSG球団が要求したメディカルテストで『異常なし』と判定されたが、球団が一方的に契約破棄を通知した」と主張している。

「SBS」が独自に入手した契約合意書では、球団とバーヘイゲン側は昨年12月5日に契約合意。「球団が指定した病院で身体検査を要求することができ、検査結果により選手の身体的、精神的欠陥が発見された場合、球団は契約を破棄できる」と明示されている。

バーヘイゲンは5日に契約合意も結婚式が迫っていたことから即座にメディカルチェックを受けることができず、実施できたのは昨年12月23日だった。SSG球団が指定した米・テキサス州の病院でメディカルチェックを受け、担当医師から「異常が見つからず、2026年シーズンに投球するのに何の支障もないという身体検査の結果をSSG球団に通知した」と伝えられた。

ところが、今年に入って1月2日にSSGからメディカルチェックで異常が発見されたため、契約を破棄すると連絡を受けた。

一方、SSG球団側は契約破棄の根拠として、メディカルチェックの資料を見た韓国内の病院と球団トレーナーが「肩と股関節の怪我の再発、または悪化に対するリスクが存在する」と所見に記載されていたとしている。

バーヘイゲン側は契約合意書に明記されておらず、選手が実施するかどうか知らなかった検査結果をもとに、契約を破棄するのは不当とし、球団側がケガの問題ではなく技量に対する疑問のため契約を破棄したと疑っているともいい「SSGは契約を破棄しただけでなく、私の健康に関する誤った情報をメディアに広げた」と主張した。

ただ、SSG球団側は、球団が指定した米国病院の医師が「異常なし」としたものの韓国内医師の所見で破棄を決めたことについて「すべての外国人選手の契約時には韓国内病院の所見まで受けた後、メディカルテストの合格可否を決定している」と主張している。