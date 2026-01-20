Ä¹´ü¶âÍø°ì»þ2.380¡ó¡¡¤Þ¤¿¾å¾º¡¢26Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê
¡¡20Æü¤Î¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·È¯10Ç¯ºÄ¡Ê381²óºÄ¡¢É½ÌÌÍøÎ¨2.1¡ó¡Ë¤ÎÍø²ó¤ê¤¬Á°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¾å¾º¤·¡¢Ìë´Ö¼è°ú¤Ç°ì»þ2.380¡ó¤òÉÕ¤±¤¿¡£1999Ç¯2·î°ÊÍè¡¢26Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Î½ªÃÍÍø²ó¤ê¤ÏÁ°Æü¤è¤ê0.070¡ó¹â¤¤2.340¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌë´Ö¤Ë°ìÃÊ¤È¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±Í¿ÌîÅÞ¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÀ¯¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤éÁ°Æü¤Ë°ú¤Â³¤¹ñºÄ¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¹ñºÄ¤ÏÇä¤é¤ì¤ë¤È²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¤¬¤ë¡£Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¸ÇÄê·¿¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ËÇÈµÚ¤·¡¢´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£