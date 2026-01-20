ベーカリー＆パティスリー「ねこねこ」が、スペイン発のアートキャンディ専門店「PAPABUBBLE（パパブブレ）」とコラボレーションした第2弾アイテムを、1月22日（木）から発売する。ねこをモチーフにしたキャンディなど、“猫の日”（2月22日）に向けた限定商品が登場する。

「ねこねこ×PAPABUBBLE」コラボ第2弾発売！こねこをモチーフにした新作キャンディが登場

今回は「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS 〜ね！こねこAfternoon〜」企画の一環として、“こねこ”をテーマにした商品がお目見えする。

コラボ限定の「ねこねこ食パンキャンディ缶」（1200円）は、ねこねこ食パンをモチーフにした缶入り商品で、ねこモチーフのステッカーが付いている。

【ねこねこ店舗限定】ねこねこ食パンキャンディ缶（1200円）

公式SNS応募で選ばれた3匹の“こねこ”がデザインされた「こねこミックス ピンク」（740円）は、はちわれの「じゅん」くんをデザインしたマンゴーラッシーや、スコティッシュフォールドの「キナコ」ちゃんをイメージしたヨーグルトソーダ、エキゾチックロングヘアーの「はな」ちゃんのミルクティーの他、“にくきゅう”や“ほにゅうびん”などの絵柄を楽しめる。レア絵柄の“ねこねこ食パン”も入っている。

【ねこねこ店舗限定】こねこミックス ピンク（1袋 740円）

いずれの商品も「ねこねこ」取り扱い店舗と公式オンラインストア「オールハーツモール」で販売される。

またミルク風味の「ねこねこ食パンミニロリポップ」（1000円）は、パステル ルミネ北千住店とPAPABUBBLE店舗でも販売。

ねこねこ食パンミニロリポップ（1000円）

PAPABUBBLE店舗限定の「ねこねこ食パンキャンディ缶」や「こねこミックス ブルー」（740円）も登場する。

【PAPABUBBLE店舗限定】ねこねこ食パンキャンディ缶（1200円）

【PAPABUBBLE店舗限定】こねこミックス ブルー（1袋 740円）

ねこねことPAPABUBBLEのコラボ限定商品は、1月22日（木）から、ねこねこ各店舗およびPAPABUBBLE店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」などで販売される。商品はなくなり次第販売終了となる。価格は税込み。