【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（1月20日〜1月26日）

直近50回のデータを紹介します。ご覧のとおり「2」が絶好調。出現回数の合計平均は20回ですが、それを大きく上回る33回。さらにゾロ目が9回も出ています。

逆に出現最少は「0」で13回。「8」はゾロ目が出ていません。最後に「88」が出たのは、昨年の9月22日です。予想の参考にしてください。

では、出萌名人の予想から。

「『1』と『5』を千の位に配置し、それぞれのゾロ目も入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「ゾロ目の勢いがすごいですね。この流れに乗って、本命はゾロ目。好調な『22』も捨てがたいですが、『66』『77』『88』で勝負です」

【1月20日〜1月26日】

出萌クンの萌え予想

1028 5408

1832 5283

1284 5824

1182 5085

1813 5352

遠藤さんの達人予想

6685 6683

7786 7763

8896 8853

9086 9087

9067 0867

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

1月8日 第6893回 1632

1月9日 第6894回 6551※

1月12日 第6895回 2827※

1月13日 第6896回 2699※

1月14日 第6897回 2404※

1月15日 第6898回 8060※

1月16日 第6899回 6436※