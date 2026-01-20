タレントの井上咲楽さんが登壇するトークイベントが、2月11日（水・祝）、神戸市中央区の神戸朝日ホールで開かれる。

井上さんは、バラエティー番組や情報番組で活躍する一方、発酵食品やマラソン、一人旅といった多彩な趣味でも知られる。芸能界で自身の可能性を広げながら活動を続けてきた歩みや、挑戦の背景について、当日はフリーアナウンサーの馬場典子さん（元日本テレビアナウンサー）と対談形式で語る。

井上咲楽さん

馬場典子さん

神戸常盤大学看護学部の記念企画となるこのイベント「人生を切り拓く力〜美しく活躍するということ〜」は二部構成。

第一部では、井上さんと馬場さんによる記念対談「未来を輝かせる自分づくり」を実施し、挑戦を続ける二人の経験を通じて、自分らしく生きるヒントを探る。



続く第二部では、看護職としての専門性を生かしながら異分野で活躍する同大学の卒業生や教員らが登壇し、「看護を生かした挑戦」をテーマに、馬場さんとともにトークセッションを行う。総合司会は、元サンテレビアナウンサーで同大学特任教授の谷口英明氏が務める。

主催者は「人生100年時代といわれる中、多様な価値観の中で自分らしく輝く力が求められている。来場者が自分自身の可能性を見つめ直すきっかけになれば」と話している。

参加は無料。申し込みは専用フォームからで、定員に達し次第、受け付けを終了する。開演は午後1時15分（午後0時30分開場）、終了は午後3時30分予定。詳細は神戸常盤大学の公式サイトに掲載されている。