19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、今年推しの選手に中日・高橋周平を挙げた。

佐伯氏は「ドラゴンズの場合は、井上監督の中で構想はあると思うんですよ。良い外国人も取りましたしね。その中でなぜ高橋選手をあげたかというと、この選手がこういうところで終わってほしくない。終わる選手ではないと思うんですよね」と期待を込めた。

さらに佐伯氏は「井上監督が持ってる構想をいい意味で崩せる結果をキャンプ、オープン戦にかけて出して、もう一度彼の守備、バッティングを見たいかなとところであげました」と続けた。

「まだまだ老けてほしくないですし、ずる賢い選手ですから。郄橋選手も野球脳にすごく長けた選手なんでね」とエールを送った。

高橋は11年ドラフト1位で中日に入団し、今年でプロ15年目。19年にベストナインとゴールデン・グラブ賞、20年にゴールデン・グラブ賞受賞の経験を持つ選手だが、近年は出場機会を減らし、昨季は41試合に出場して、打率.234、8打点だった。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』