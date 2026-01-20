【ワールドトリガーフェスティバル 2026】 4月26日 開催予定 会場：東京都文京区「Kanadevia Hall」（旧TOKYO DOME CITY HALL）

「ワールドトリガー」のイベント「ワールドトリガーフェスティバル 2026」が東京都文京区にある「Kanadevia Hall」（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて4月26日に開催されることが明らかになった。

「ワールドトリガー」は、葦原大介氏によるSFアクションマンガ。2014年にはアニメ化もされ、同年10月から第1期が放送された。

「ワールドトリガーフェスティバル」は「ワールドトリガー」ファンのための祭典。2年ぶり、4回目の開催となる本イベントはアニメ「ワールドトリガー」REBOOT プロジェクト始動に合わせて実施される。イベントでは、アニメ第1期を振り返るほか、空閑遊真役の村中 知さんや三雲 修役の梶 裕貴さんら声優陣が登場する。

開催決定に合わせて、イベントのキービジュアルと詳細が公開された。なお、物販等続報は「ワールドトリガー」アニメ公式X、イベント公式HPにて公開される。

キービジュアル解禁！

今回解禁となったキービジュアルでは、空閑遊真、三雲 修、雨取千佳をはじめ、風間蒼也、嵐山 准、三輪秀次、米屋陽介、烏丸京介が描かれており、それぞれの個性や関係性が浮かび上がるような一枚となっている。

「ワールドトリガーフェスティバル2026」開催概要

日程：4月26日

昼公演 12時30分開場 13時30分開演予定

夜公演 17時開場 18時開演予定

会場：Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

（東京都文京区後楽1丁目3-61 東京ドームミーツポート1F）

【出演者】（敬称略）

村中 知、梶 裕貴、田村奈央、緑川 光、岡本信彦、岸尾だいすけ、森田成一（昼公演のみ）、福山 潤（夜公演のみ）

【チケット情報】

チケット：全席指定 9,000円/見切れ席 8,000円

・チケット先行受付（抽選）：2月1日12時からイープラスにて先行チケット抽選の申し込みが開始する。

□チケット受付ページ

※電子チケットになりますので、スマートフォンからお申し込みください。

受付期間：2月1日12時～2月15日23時59分

当落確認：2月19日13時予定

入金期間（当選時のみ）：2月19日13時～2月24日21時

※クレジットカード決済を選択された方は、当選時に決済となります。

※ご入場時に1ドリンク代が別途500円かかります。

※お1人様2枚までお申込み可能です。

※以降のチケット販売スケジュールはアニメ公式X、イベント公式HPをご確認ください。

【注意事項】

※公演当日、入場時にご本人様確認を実施する場合がございますので、顔写真付きの身分証明書を必ずご持参ください。チケットに記載されたお名前と違う場合や、身分証明書をお持ちで無い場合、または身分証明書に不備がある場合は入場をお断りさせていただく場合がございます。

※「見切れ席」はスクリーンや出演者の一部が見えにくい可能性があるお席です。

※同行者のチケットを一緒にお申込みされる場合、公演当日に来場される方を事前に登録する必要があります。また、ダウンロードの際はお申込み時に会員登録されていた携帯番号が必要となりますので、あらかじめ最新の電話番号をご登録されているかご確認の上、お申込みください。

※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受け出来ませんので、予めご了承下さい。

※e+（イープラス）のシステムを利用しますので、事前にイープラスの会員登録（無料）が必要です。

※チケットの転売（ネットオークションへの出品、売買等も含む）及びそれを試みる行為は契約違反です。転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りいたしますので、予めご了承ください。

※お客様のご希望で購入決定されたチケットは、理由のいかんを問わず、取替・変更・キャンセルできません。また、購入されたチケットはクーリングオフ対象外です。

※場内でのカメラ（カメラ付き携帯を含む）、ビデオによる撮影・録音・録画は固くお断りいたします。

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※天災及びその影響等によるやむを得ない事由により、開催日や会場を変更させて頂く場合がございます。

※第1、第3木曜日の2時から8時はシステムメンテナンスのため、チケット受付ができません。

【「REBOOT プロジェクト」について】

原作コミック第1話に始まり、ボーダー入隊編・近界民(ネイバー)大規模侵攻編・B級ランク戦開始編を、“完全新作”アニメ化するプロジェクト。製作は、2nd/3rdシーズンまでと同様、東映アニメーションが続投し、よりパワーアップした「ワールドトリガー 1st シーズン」として展開する。

(C)葦原大介／集英社・東映アニメーション