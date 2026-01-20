2児の母・安田美沙子「長男が作った」色鮮やかなおかず公開「無限に食べられそう」「頼もしい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】タレントの安田美沙子が1月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が作ったという手料理を公開した。
【写真】43歳2児の母タレント「栄養もばっちり」野菜たっぷり入った長男の手料理公開
安田は「長男が作ったナムル」とつづり、食卓に並んだ一皿の写真を公開。ほうれん草やもやし、パプリカ、しめじなどが合わさった彩り豊かな一品を紹介している。
この投稿に、ファンからは「無限に食べられそう」「頼もしい」「お手伝い偉いですね」「彩りが綺麗で美味しそう」「栄養もばっちり」「お料理男子誕生かな」「食育が素晴らしい」「我が家も真似したい」といったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
