BMSG新星STARGLOW、10代とは思えないオーラ放つ「美的」初登場・美容事情も語る
【モデルプレス＝2026/01/20】SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PEACE（ラスピ）」から誕生した新グループ・STARGLOW（スターグロウ）が、1月22日発売の美容誌「美的」3月号（小学館）に初登場する。
【写真】BMSG新星、平均年齢10代とは思えないオーラ放ったショット
デビューシングル「Star Wish」を引っさげ、1月21日にデビューを果たす5人が、デビュー翌日に発売の「美的」で本誌初登場。今号には、6ページの特集が掲載される。撮影では、「みんなで編集部の皆さんに挨拶するぞ！」というKANONのかけ声で、1列に並んで挨拶をした5人。平均年齢が10代とは思えないほどのオーラを放つカットから、飾らない笑顔が印象的なカットまで。ときに美しく、ときにあどけない表情がたっぷりと撮り下ろされた。
さらに、音楽やメンバーのこと、美容誌ならではのビューティトークなど、充実のインタビューも掲載。「ラスピ」時代からのファンはもちろん、初めましての人にも楽しめる内容になっている。
「ソロアーティストが5人集まったと思うくらい、強みがそれぞれにある」（ADAM／アダム）、「出会うはずじゃなかった星が地球に舞い降りたみたいな（笑）」（TAIKI／タイキ）、「声の特徴がそれぞれあって、そこが魅力」（RUI／ルイ）。1人ひとりの高いパフォーマンスと圧倒的な個性で注目を集めているSTARGLOWだが、撮影の合間には互いの撮影データを見て「イケメン…」と褒め合ったり、ダンスやラップを披露したりと、とても仲良し。
今回は、そんなメンバー同士の関係性をさらに深掘りするべく2組に分かれてのクロストークも。RUI×TAIKI×GOICHI（ゴイチ）、KANON（カノン）×ADAMの組み合わせで、一緒にやってみたい曲、互いの尊敬しているところ、丸1日オフを共にするなら…など、多彩なテーマを本音で語り合っている。
また、スキンケアルーティンやお気に入りのコスメなど、それぞれのビューティ事情に迫る美容Q＆Aも掲載。自分の顔で1番好きなパーツは？という質問に、「大きい口がチャームポイントだと思います！」と答えたのはGOICHI。では、残りの4人が挙げた自身のチャームポイントは？さらに、撮影の合間にスマホで自由に撮ったオフショットも公開するほか、最終ページにはメンバーたちからの直筆メッセージも掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSG新星、平均年齢10代とは思えないオーラ放ったショット
◆BMSG新星STARGLOW「美的」初登場
デビューシングル「Star Wish」を引っさげ、1月21日にデビューを果たす5人が、デビュー翌日に発売の「美的」で本誌初登場。今号には、6ページの特集が掲載される。撮影では、「みんなで編集部の皆さんに挨拶するぞ！」というKANONのかけ声で、1列に並んで挨拶をした5人。平均年齢が10代とは思えないほどのオーラを放つカットから、飾らない笑顔が印象的なカットまで。ときに美しく、ときにあどけない表情がたっぷりと撮り下ろされた。
さらに、音楽やメンバーのこと、美容誌ならではのビューティトークなど、充実のインタビューも掲載。「ラスピ」時代からのファンはもちろん、初めましての人にも楽しめる内容になっている。
◆STARGLOW、互いを褒め合い
「ソロアーティストが5人集まったと思うくらい、強みがそれぞれにある」（ADAM／アダム）、「出会うはずじゃなかった星が地球に舞い降りたみたいな（笑）」（TAIKI／タイキ）、「声の特徴がそれぞれあって、そこが魅力」（RUI／ルイ）。1人ひとりの高いパフォーマンスと圧倒的な個性で注目を集めているSTARGLOWだが、撮影の合間には互いの撮影データを見て「イケメン…」と褒め合ったり、ダンスやラップを披露したりと、とても仲良し。
今回は、そんなメンバー同士の関係性をさらに深掘りするべく2組に分かれてのクロストークも。RUI×TAIKI×GOICHI（ゴイチ）、KANON（カノン）×ADAMの組み合わせで、一緒にやってみたい曲、互いの尊敬しているところ、丸1日オフを共にするなら…など、多彩なテーマを本音で語り合っている。
また、スキンケアルーティンやお気に入りのコスメなど、それぞれのビューティ事情に迫る美容Q＆Aも掲載。自分の顔で1番好きなパーツは？という質問に、「大きい口がチャームポイントだと思います！」と答えたのはGOICHI。では、残りの4人が挙げた自身のチャームポイントは？さらに、撮影の合間にスマホで自由に撮ったオフショットも公開するほか、最終ページにはメンバーたちからの直筆メッセージも掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】