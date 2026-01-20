スマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、コンパクトサイズのポータブルプロジェクター「Nova（ノヴァ）」を2026年1月19日（月）に発売しました。実売価格は3万9900円（税込）。

「Nova」（Cloud Ash、Soda Blue）

記事のポイント コンパクトサイズのプロジェクターは、家中どこでも持ち運んで天井や壁に映像を投写できるので様々なシーンで活用できます。また、バッテリー内蔵タイプなので屋外での使用も可能。スピーカー付きなので、別途スピーカーを用意することなく映像が楽しめます。

「Nova」は、同社のプロジェクターラインナップのなかでも、初めてプロジェクターを使用するユーザーをターゲットにしたエントリーモデルという位置づけ。300°自由回転のジンバルにより、片手で軽く回すだけで投影方向を瞬時に切り替え、天井シアターを手軽に実現。さらに、ジンバルはそのまま持ち手としても使え、外出時の持ち運びも便利です。

自動台形補正&オートフォーカス機能を備えているので、プロジェクターをどこに置いても、自動で補正された画面が表示されます。設定の手間や邪魔な画面表示もありません。

本体にSound by JBLの高音質スピーカーを搭載しているので、1台で迫力の映像や音声が楽しめます。また、空間の雰囲気を演出できるスピーカーライトモードも備えています。

Google TVを搭載し、NetflixやYouTubeなどのコンテンツにシームレスにアクセス可能。インストール不要で、ワンタッチで簡単に視聴できます。

38.48Whの大容量バッテリーを内蔵し、1.2時間の映画鑑賞、4時間の音楽再生（※）が可能です。リビング、寝室、アウトドアでの使用など屋内外を問わず使用できます。

※エコモード時

XGIMI初のカラーバリエーション展開で、本体カラーは空間になじみやすい落ち着いた印象の「Cloud Ash（クラウドアッシュ）」と、空間のアクセントとしても楽しめる「Soda Blue（ソーダブルー）」の2色展開となります。

さらに、本体を自分好みにデコレーションできるステッカーが付属し、本体カラーとの組み合わせで、自分の好みに合わせたカスタマイズを楽しむことができます。

発売を記念し、2026年1月19日（月）〜2月10日（火）の期間限定で、発売記念価格3万4900円（税込）で販売されるキャンペーンも実施されます。

XGIMI ポータブルプロジェクター「Nova」 発売日：2026年1月19日 実売価格：3万9900円（税込）

