山田孝之、意味深投稿が話題 ファンざわつく「何か始まる？」
【モデルプレス＝2026/01/20】俳優の山田孝之が1月20日、自身のInstagramを更新。意味深な内容が話題を集めている。
【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開
山田は「『俳優とは何か？』と聞かれました。少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」といったメッセージとともに、「NO ENTRY TO BICYCLE」の標識を前に自転車を降り、徒歩でその先に向かう様子の動画を投稿。「2026年2月2日に発表します」といった言葉を添え、新たなアカウントもメンション。「＠actor_project22」という名前のInstagramアカウントには「MAIN PARTNER」として山田の名前がつづられている。
この投稿を受けて、ファンからは「新しいチャレンジ？ドキドキ」「何か始まる？」「待ち切れない」など期待の声が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
