みちょぱ、夫・大倉士門との鞍馬寺初詣ショット公開 仲睦まじい姿に「理想の夫婦」「いつまでもラブラブでほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が1月19日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの大倉士門との初詣の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美人タレント「見てるだけで幸せ」イケメン夫との京都初詣ショット
池田は「三が日の初詣 鞍馬寺編」とつづり、京都の鞍馬寺を訪れた際のオフショットを公開。「冬の京都は東京とまた違った寒さだから持って行って正解でした」と、マフラーやニット帽を着用した防寒スタイルで、大倉と顔を寄せ合う仲睦まじい姿を多数載せている。
この投稿に、ファンからは「理想の夫婦」「いつまでもラブラブでほっこり」「見てるだけで幸せ」「お似合いすぎる2人」「自然体な感じが素敵」「冬の京都デート羨ましい」といったコメントが寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美人タレント「見てるだけで幸せ」イケメン夫との京都初詣ショット
◆みちょぱ、夫・大倉士門と京都での初詣ショットを公開
池田は「三が日の初詣 鞍馬寺編」とつづり、京都の鞍馬寺を訪れた際のオフショットを公開。「冬の京都は東京とまた違った寒さだから持って行って正解でした」と、マフラーやニット帽を着用した防寒スタイルで、大倉と顔を寄せ合う仲睦まじい姿を多数載せている。
◆みちょぱの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「理想の夫婦」「いつまでもラブラブでほっこり」「見てるだけで幸せ」「お似合いすぎる2人」「自然体な感じが素敵」「冬の京都デート羨ましい」といったコメントが寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】