40・50代が【GUパーカ】を着るなら？→ おしゃれスタッフお手本♡「サマ見えコーデ」

パーカーは着こなしが難しくてカジュアルすぎてしまう……。そんなミドル世代に向けて、パーカーを大人っぽく着こなすコツを解説。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんをお手本に、周りと差がつくサマ見えコーデをご紹介します。洗練されたモノトーンスタイルや女性らしいスカートコーデなど、今すぐ真似できる着こなしをピックアップしました。

クラシカルなコートと合わせて大人顔にシフト

【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）

ゆったりとしたオーバーサイズシルエットで、こなれ見えが狙えるパーカー。大人っぽく着こなすなら、Natsukiさんのように黒のコートとレイヤードしてみて。クラシカルなテーラードカラーのコートが、きちんと感のある着こなしに導いてくれます。モノトーンカラーの地味見えを回避したいときは、レディなレオパード柄のシューズで足元に華やぎをプラスすると◎

ナロースカートでメリハリをつけて上品に

【GU】「ヘビーウェイトスウェットパーカ」\990（税込・セール価格）

ダボッとしたルーズなシルエットが可愛らしいスウェットパーカー。くすんだイエローが大人っぽく、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。カジュアルすぎるのが苦手な人は、Hirokoさんのようにナロースカートと合わせてきれいめに仕上げて。スラリとしたIラインとバックスリットが、女性らしい雰囲気を漂わせます。足元は黒のローファーで、上品さをキープするのも垢抜けのコツ。

