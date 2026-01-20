40・50代が【GUパーカ】を着るなら？→ おしゃれスタッフお手本♡「サマ見えコーデ」
パーカーは着こなしが難しくてカジュアルすぎてしまう……。そんなミドル世代に向けて、パーカーを大人っぽく着こなすコツを解説。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんをお手本に、周りと差がつくサマ見えコーデをご紹介します。洗練されたモノトーンスタイルや女性らしいスカートコーデなど、今すぐ真似できる着こなしをピックアップしました。
クラシカルなコートと合わせて大人顔にシフト
【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）
ゆったりとしたオーバーサイズシルエットで、こなれ見えが狙えるパーカー。大人っぽく着こなすなら、Natsukiさんのように黒のコートとレイヤードしてみて。クラシカルなテーラードカラーのコートが、きちんと感のある着こなしに導いてくれます。モノトーンカラーの地味見えを回避したいときは、レディなレオパード柄のシューズで足元に華やぎをプラスすると◎
ナロースカートでメリハリをつけて上品に
【GU】「ヘビーウェイトスウェットパーカ」\990（税込・セール価格）
ダボッとしたルーズなシルエットが可愛らしいスウェットパーカー。くすんだイエローが大人っぽく、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。カジュアルすぎるのが苦手な人は、Hirokoさんのようにナロースカートと合わせてきれいめに仕上げて。スラリとしたIラインとバックスリットが、女性らしい雰囲気を漂わせます。足元は黒のローファーで、上品さをキープするのも垢抜けのコツ。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M