ティーン向けファッション誌「ｎｉｃｏｌａ」専属モデルの崎浜梨瑚、中瀬梨里のアイドルユニット「リコリリ」が、ハロー！プロジェクト発のアイドルデュオ「Ｗ（ダブルユー）」（辻希美、加護亜依）によるヒット曲「ロボキッス」をカバーすることが２０日、分かった。２１日にデジタル配信リリースされる。

原曲の雰囲気を生かしつつ、多種多様な電子音を織り交ぜたサウンドに。リコリリのガーリーな歌声とのミスマッチ感も、クセになるポイントという。

リコ（崎浜梨瑚）は「リコリリで『ロボキッス』をカバーさせていただくことになりました。この曲をカバーする上で、リスペクトを忘れず、曲の魅力を表現できるよう頑張りました。とてもかわいく楽しい曲になってるので、たくさん聴いてくれるとうれしいです」。リリ（中瀬梨里）も「アイドルの大先輩である、Ｗ（ダブルユー）さんの『ロボキッス』をカバーさせていただけるなんて思ってもいませんでした。すごくうれしいです。リズムが速く、上手に歌うのが難しい部分もありましたが、リコと一緒に頑張ったので多くの人に、たくさん聴いて愛してもらいたいです。ＭＶも見てもらえるとうれしいです」とコメントした。