馬トク報知では、今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタートする。今回のアメリカジョッキークラブカップ編では、前年のダービー馬、スペシャルウィークが２着のサイレントハンターに３馬身差をつけ、貫禄の勝利を飾った１９９９年。同馬にとってはキャリアで唯一、主戦の武豊騎手以外で勝ったレアなレースだった。

見たか、これがダービー馬の実力だ。スペシャルウィークはスローペースにも全くお構いなし。じっと４番手に控えて機をうかがうと、４コーナー手前ではＧＯサインに瞬時に反応した。後続を引き離しにかかるサイレントハンターに素早く取りつくと、馬体を並べ、アッという間に前に出る。あとはもう独壇場。１頭だけ、全く次元の違うような走りで後続を突き放し、余力十分に３馬身差をつけた。

前年のダービー馬が異例とも言える１月始動でつかんだ、３戦ぶりとなる復活の勝利。その馬上に主戦の武豊はいなかった。「さすがダービー馬。私はフランス、イギリス、アイルランド…。ダービーをいくつも勝ったけど、どの国でもダービー馬はダービー馬」と絶賛したのはフランスの名手ペリエ。武豊は同週にシーキングザパールの米国遠征（サンタモニカＨ＝４着）があり、手綱を執れなかったのだ。

そのペリエにも不安がなかったわけではない。初めてまたがった調教の感触があまりにも悪かったからだ。「これが日本のダービー馬か？ と思った。手応えがよくなかった。状態が落ちていると思ったのに…」。その追い切りは条件馬相手に追走併入。追い切り直後には「レイジー（怠け者）だね」と口にしたほどだ。

ただ、その後には「サンデーサイレンスの子は、レースと調教は別の物と考えているんじゃないかな。サンデーピクニック（前年秋、ペリエが騎乗してフランスで勝ったサンデーサイレンス産駒牝馬）だって、調教ではだれも認めなかったんだから」と言葉を続けた。その見立て通りとなる圧勝劇。「自分が間違っていたことがよく分かった。今日はユタカ君（武豊騎手）のアドバイスも役に立った」と人懐っこい笑顔を振りまいた。

幸先いいスタートに白井調教師も「中山に来てから馬が落ち着いて、いい雰囲気だった。ペリエがいうほど、状態は心配していなかった。これで大目標に胸を張って向かえる」とホッとした表情を浮かべた。その言葉通り、武豊とのコンビも復活した次戦の阪神大賞典も制した後、天皇賞・春でＧ１・２勝目。快進撃は続いた。

この時、白井師は「これまで日本のダービー馬は故障しがちで活躍した馬が少ない。強いスペシャルウィークをファンにアピールしたい」と口にした。秋も天皇賞・秋、ジャパンＣを連勝し、有馬記念２着を最後に現役を引退。年頭の「公約」を実現する形となった。

ちなみに同馬のキャリア１７戦中、武豊が乗れなかったのはこの一戦と騎乗停止中だった１９９８年のジャパンＣ２度（岡部が騎乗＝３着）のみ。全１０勝中、騎乗していなかったのはこのレースだけだった。