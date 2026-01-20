◆トレーニングマッチ（４５分×３本） 鹿島１―０岡山（２０日・宮崎市内）

鹿島はＪクラブとの初の対外試合となる岡山戦を４５分×３本の形式で行い、ＦＷ徳田誉のゴールで１―０で勝利した。

＊ ＊ ＊

数字上は勝利となったものの、鬼木達監督は「これだけミスが多いとサッカーにならないって話は選手にしました」と振り返り「（チームが）始まったばかりの時はいろいろなものが抜け落ちているところもあるので。今日でしっかり目を覚まさなきゃいけない。それは自分自身もそう」と語った。

１本目は０―０。トップ下に入ったＭＦ荒木遼太郎が攻撃のリズムを作り、ボランチの樋口雄太、三竿健斗が２列目に関わりながら崩す場面も多かった。ＦＷレオセアラのシュートがバーに直撃するなど、最も決定機が多かったのが１本目。指揮官もゴールにつながらなかった点を反省として挙げつつも「１本目に関しては、トレーニングでやっている部分は出たのかなと思います」と話した。

一方で、２、３本目は停滞した。攻撃が手詰まりとなることが増え、失い方が良くない場面も多かった。決定機は岡山の方が多く、ＧＫ早川友基、ＧＫ藤井陽登のビッグセーブで何とか無失点という状況。３本目の４０分にＦＷ徳田誉が意地のゴールを挙げ、トレーニングマッチでありながら「勝って反省」に行き着いたことは良かったが、チームとしての多くの課題が露呈した。

試合中、鬼木監督はほとんど指示を出さなかった。その意図を指揮官は「個人の戦術眼を増やしていきたかった」と明かし、あえて選手に“答え”を教えず“気づかせる”マネジメントを行ったという。「日頃から、自分たちで解決しようという話もしている。気づいている人もいるが、自分１人で気づいていても仕方がない。頑張っているけど、そのパワーが分散してしまっているので、いろいろな形で１つにすることを、１１人でやらないといけない」と語った。

キャンプは２４日まで。最終日にはＪ１福岡とトレーニングマッチを行う。