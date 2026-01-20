知人女性につきまとい、女性の車に傷をつけたなどとして、茨城県警は１５日、坂東市議の石山実容疑者（６３）（坂東市長谷）をストーカー規制法違反、器物損壊の両容疑で逮捕した。

容疑を否認しているという。

発表によると、石山容疑者は昨年１１月１日午後４時頃、つくば市内の駐車場で、県西地域居住の６０歳代知人女性の関係先に押しかけるなどストーカー行為をし、女性の乗用車の側面に剥離（はくり）剤のようなものをかけ、車体の塗装をはがした疑い。

昨年９月、女性から境署に石山容疑者のつきまとい行為に関する相談があり、石山容疑者は県警から口頭指導を受けていた。その後同月２８日にも、女性宅に押しかけたことから、１０月１６日に県警からストーカー規制法に基づき、つきまといなどを禁じる禁止命令を受けていた。

坂東市議会事務局によると、石山容疑者は２００６年に市議に初当選し現在５期目。１２年３月から１３年６月まで同議会の副議長を務めた。

逮捕を受け、渡辺利男議長は「現職の議員が逮捕される事案が発生し、事実であれば大変残念。被害に遭われた方や市民の皆様に対して深くおわび申し上げたい」とコメントした。